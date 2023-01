Perspectives du marché du gazon artificiel, analyse du paysage actuel et futur de l’industrie

Le rapport gagnant de l’enquête sur le marché du gazon artificiel explique la popularité croissante de la concurrence sur le marché des principaux fabricants ou acteurs, avec le volume des ventes, les revenus (en millions USD), le prix (USD/unité) et la part de marché de chaque fabricant ou acteur. Ce rapport d’analyse de marché couvre les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. De plus, l’évolution des moteurs de l’industrie pour les segments de marché est explorée dans ce rapport. Le rapport d’analyse de l’industrie prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de diverses estimations.Le rapport sur le marché du gazon artificiel fournit des informations sur la situation concurrentielle entre les fournisseurs du marché et le profil de l’entreprise.

Un excellent rapport sur le marché du gazon artificiel aide à comprendre les perspectives et les perspectives d’avenir pour l’analyse et les prévisions de l’industrie 2022-2029. Le rapport prend en compte les développements clés, l’aperçu de l’entreprise, l’analyse SWOT, l’analyse de faisabilité des investissements et l’analyse des tendances de développement qui peuvent efficacement faire avancer l’entreprise pour de nouvelles ouvertures et accueille de nouveaux acteurs, y compris des entreprises nouvelles et établies. Le rapport d’étude de marché Gazon artificiel a suivi une méthodologie de recherche appropriée et validé par des professionnels et des analystes pour garantir des rapports de qualité éminente avant de le présenter aux utilisateurs.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial du gazon artificiel

Le marché du gazon artificiel devrait croître à un taux de croissance de 9,68 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance du marché du gazon artificiel. Cette augmentation de la valeur marchande du gazon artificiel peut être attribuée à divers facteurs, tels que l’augmentation de la participation à des activités sportives et connexes, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique dans les économies en développement et l’augmentation des revenus personnels disponibles.

Étendue du marché et marché mondial du gazon artificiel

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du gazon artificiel sont Tarkett Group, Victoria PLC, Astroturf, SYNLAWN ARTIFICIAL GRASS, Polytan GmbH, SpectraTurf, Inc., XGrass, Italgreen Spa, Dow, Royal Grass, SIS Pitches, Condor Group, Shawgrass, Act Global, Nurteks, Matrix Turf., Limonta Sport SpA, TenCate Grass, CCGrass et PRACTICE SPORTS, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché Gazon artificiel et taille du marché

Le marché du gazon artificiel est segmenté en fonction des matières premières, des matériaux de remplissage, de la hauteur des poils, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la matière première, le marché du gazon artificiel est segmenté en nylon, polypropylène , polyéthylène, polyamides, jute, caoutchouc et autres.

Sur la base des matériaux de remplissage, le marché du gazon artificiel est segmenté en remplissage organique à base de pétrole, remplissage de sable (silice) et autres.

Sur la base de la hauteur des poils, le marché du gazon artificiel est segmenté en moins de 10 mm, 10-30 mm, 30-50 mm, 50-70 mm, 70-100 mm, plus de 100 mm.

Sur la base des canaux de distribution, le marché du gazon artificiel est segmenté en ventes directes/B2B, e-commerce, magasins spécialisés, dépanneurs et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du gazon artificiel est segmenté en maisons, sports et loisirs, restaurants , hôtels, aéroports, bureaux commerciaux, zones pour animaux de compagnie et autres.

