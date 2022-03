Perspectives du marché des tissus enduits, tendances récentes et prévisions de croissance 2022-2028

Le rapport d’étude de marché Tissus enduits est une étude de grande envergure des tendances actuelles, des moteurs de croissance du marché et des contraintes. Chaque segment de marché est largement analysé au niveau de la poudre par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud et centrale) pour fournir des informations complètes au niveau mondial et régional.

Les principaux acteurs présentés dans l’étude de recherche sur le marché des tissus enduits comprennent:

• ContiTech SA

• DICKSON-CONSTANT, SAS (Glen Raven, Inc.)

• Mehler Texnologies GmbH (Low et Bonar PLC)

• OMNOVA Solutions inc.

• Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

• Société des marins

• Serge Ferrari S.A.S

• Sioen Industries SA

• Spradling International, Inc.

• Systèmes revêtus Trelleborg

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « marché des tissus enduits » fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation COVID -19.

Couverture:

L’objectif de la mise à jour de la couverture «The Insight Partners» est de s’assurer qu’elle représente la vision la plus à jour possible de l’industrie. Les revenus estimés de toutes les grandes entreprises, y compris privées et gouvernementales, sont rassemblés et utilisés pour hiérarchiser la couverture. Les entreprises qui font l’actualité ou qui intéressent particulièrement leur approche innovante sont privilégiées.

Recherche primaire:

« The Insight Partners » mène des centaines d’entretiens primaires par an avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider ses données et son analyse. Un entretien de recherche typique remplit les fonctions suivantes :

• Fournit des informations de première main sur la taille du marché, les tendances du marché, les tendances de croissance, le paysage concurrentiel et les perspectives d’avenir

• Valide et renforce les résultats de recherche secondaires

• Développe davantage l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse

Recherche secondaire:

Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives relatives à chaque Marché. Les sources de recherche secondaires auxquelles il est généralement fait référence comprennent, mais sans s’y limiter :

• Sites Web des sociétés, rapports annuels, rapports financiers, rapports de courtiers et présentations aux investisseurs

• Revues spécialisées de l’industrie et autres publications

• Documents gouvernementaux nationaux, bases de données statistiques et rapports de marché

• Articles de presse, communiqués de presse et diffusions Web spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

REMARQUE : Toutes les données financières prises en compte dans la section Profil de l’entreprise ont été normalisées en dollars américains. Ceci a été réalisé après avoir converti les états financiers (pour ceux qui ne sont pas en dollars américains) avec les taux de change respectifs de l’année en question.

