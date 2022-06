Perspectives du marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation | Tendances de l’industrie, analyse, croissance de l’entreprise, dynamique, segmentation, revenus et prévisions

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de jeu de neuroréhabilitation explore les principaux paramètres de l’industrie des études de marché sur les ponts de données, à savoir l’analyse de marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés sur le marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans le rapport marketing, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications.

Le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 116,03 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 13,66 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les patients des avantages des systèmes de jeu de neuroréadaptation, qui créera davantage diverses opportunités pour la croissance du marché.

La neuroréhabilitation est un processus médical complexe visant à aider à la récupération d’une lésion du système nerveux et à minimiser et compenser les modifications fonctionnelles qui en résultent. La réadaptation neurologique vise à améliorer la fonction, à diminuer les symptômes et à améliorer le bien-être des personnes souffrant de traumatismes du système nerveux, de traumatismes ou de troubles tels que des lésions cérébrales et médullaires.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des systèmes de jeu de neuroréadaptation sont

Nintendo ; Jintronix.; MindMaze ; XRHealth USA INC. ; Institut neurologique de Barrow ; Néofect.; Bioness Inc. ; Hocome ; Medtronic ; ROBOTIQUE DE RÉHABILITATION BIOXTREME ; AlterG, Inc. ; Aretech LLC. ; imaginaire srl; électron ; Ekso Bionics ; MagVenture, Inc. ; Technologies médicales Helius ; BIONIK ; NeuroStyle Ptd. Ltd. ; Abbott.; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la modalité.

En fonction du type de produit, le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation est segmenté en systèmes de simulation corticale, systèmes de rééducation neurale, systèmes neurorobotiques, système de jeu de rééducation, logiciels et autres.

Le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation a également été segmenté en fonction de l’application aux accidents vasculaires cérébraux, aux lésions de la moelle épinière, aux lésions cérébrales traumatiques, à la maladie de Parkinson, à la dystonie, à la schizophrénie, à la paralysie cérébrale et autres.

