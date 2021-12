Perspectives du marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude jusqu’en 2027 – IBM Corporation, NICE, Oracle Corporation, Polaris Consulting & Services Limited, SAS Institute

L’analyse du marché des solutions mondiales de gestion de la criminalité financière et de la fraude jusqu’en 2027 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude avec une segmentation détaillée du marché par composant, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude jusqu’en 2027 – Analyse globale et prévisions par composant (matériel, logiciels, services); Utilisateur final (banques, coopératives de crédit, financement spécialisé, autres) et géographie

Les cas croissants de vol et d’activités frauduleuses parmi les institutions financières sont devenus une préoccupation majeure ces dernières années pour le secteur financier. L’avènement des technologies modernes a également rendu ces institutions vulnérables aux cyberattaques et au vol d’identité, entraînant des pertes énormes chaque année. La popularité croissante des transactions numériques parmi les utilisateurs exerce une pression sur ces entreprises pour qu’elles soient efficaces dans la lutte contre les délits financiers et les fraudes. Cela encourage par la suite les acteurs du marché à introduire de meilleures solutions et à exploiter efficacement le potentiel actuel du marché.

Le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec l’utilisation croissante des services bancaires numériques et des transactions sans numéraire parmi les utilisateurs. En outre, la fréquence croissante des cyber-fraudes et les pertes de revenus qui en résultent sont susceptibles de propulser la croissance du marché. Cependant, l’évolution de l’environnement réglementaire dans le secteur financier reste un défi pour le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude. D’un autre côté, le besoin de solutions de gestion de la fraude plus efficaces est susceptible de présenter des opportunités importantes pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Les acteurs émergents sur le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude sont-

– ACI Worldwide, Inc.

– Capgemini SE

– Dell Inc.

– Experian PLC

– Fiserv, Inc.

– IBM Corporation

– NICE Ltd.

– Oracle Corporation

– Polaris Consulting & Services Limited

– SAS Institute Inc.

Le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude est segmenté en fonction du composant et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en banques, coopératives de crédit, financement spécialisé et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2017 à 2027 pour cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

