Perspectives du marché des soins aux personnes âgées 2022-2022 à 2029 : structure des coûts de fabrication, analyse de la chaîne industrielle et liste des distributeurs aux États-Unis

Le marché mondial des robots médicaux

devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des robots médicaux croît avec un TCAC de 15,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 34 470,62 millions USD d’ici 2029 contre 11 656,32 millions USD en 2021.

Lorsqu’il s’agit de diriger le marché ou de se faire une place sur le marché en tant que nouvelle émergence, un tel rapport d’étude de marché sur l’industrie des robots médicaux est toujours crucial. Ce rapport contient des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie des robots médicaux et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il effectue également une analyse systémique des tendances de croissance et des perspectives d’avenir. Les ressources qui ont été utilisées pour collecter les données et les informations du rapport commercial crédible sont très fiables et vont des revues, des sites Web d’entreprise et des livres blancs, etc. Le rapport sur l’industrie des robots médicaux met à disposition les détails techniques et financiers actuels et à venir du l’industrie jusqu’en 2029.

Entreprises couvertes :

ARxIUM

Ekso Bionics

Capsa Santé

Robotique ReWalk

Renishaw plc

Hocome

Asensus Surgical US, Inc.

Paro Robots US, Inc.

Yukai Ingénierie Inc.

Stryker

Accuray Incorporé

Corindus (une société Siemens Healthineers)

Kuka SA

Auris Health, Inc. (filiale de Johnson and Johnson)

CMR Surgical Ltd.

Stéréotaxie, Inc.

InTouch Health Inc. (filiale de Teladoc Health, Inc.)

Le rapport d’étude de marché de l’industrie des robots médicaux donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de la meilleure qualité. Et pour atteindre le même objectif, chaque sujet majeur de l’analyse des études de marché, allant de la définition du marché à la segmentation du marché, en passant par l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche de premier ordre, a été pris en compte. De plus, le rapport sur le marché de l’industrie des robots médicaux a été élaboré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Perspectives de segmentation :

Par type (gros robots externes, robot gériatrique, robots d’assistance, robots miniatures in vivo)

Par produit (robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots hospitaliers et pharmaceutiques, biorobotique, robots de radiochirurgie non invasifs, robots de téléprésence, robots de transport médical, robots d’assainissement et de désinfection)

Par modalité (compact, portable)

Par composants (actionneurs, capteurs, contrôleur de robot, chariot patient, console de chirurgien, chariot de vision, système de distribution et produits supplémentaires)

Par application (recherche, clinique, pharmacie et autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, instituts de recherche, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires, centres de réadaptation et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail, distributeurs tiers, autres)

