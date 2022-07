Perspectives du marché des services de santé comportementaux numériques Analyse de l’industrie, taille, part, croissance, acteurs clés, tendances et prévisions

Le rapport d’activité du marché mondial des services de santé comportementaux numériques fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. conduit à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Les problèmes de santé comportementale sont causés par un manque d’émotions positives, ainsi que par une variété de symptômes physiques, émotionnels et comportementaux. C’est un symptôme très courant qui touche 1 personne sur 5. Une personne peut avoir besoin de divers types de services de santé comportementale. Les problèmes de santé comportementale touchent 7,4 % des enfants âgés de 3 à 18 ans et constituent la deuxième cause d’invalidité dans le monde. De nombreux facteurs contribuent aux problèmes de santé comportementale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services numériques de santé comportementale devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision. Les « prestataires de soins de santé » représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché des services numériques de santé comportementale en raison de la présence de mandats gouvernementaux et de l’augmentation des coûts des soins de santé.

La santé comportementale est la biologie du bien-être d’une personne, de sa capacité à fonctionner dans la vie quotidienne et de ses comportements. Les personnes ayant des problèmes de santé comportementale peuvent souffrir de dépression, d’anxiété, de stress, de dépendance, de troubles d’apprentissage et de troubles de l’humeur. Dans ce cas, les services de santé comportementale peuvent aider au traitement. Les conditions peuvent être causées par des facteurs biologiques tels que la génétique, les structures anatomiques et les produits chimiques, ou par des facteurs psychologiques tels que les traumatismes. Comprendre la cause profonde des problèmes de santé comportementaux peut aider à déterminer la meilleure stratégie de traitement.

Dynamique du marché des services numériques de santé comportementale

Conducteurs

L’augmentation de l’adoption de la surveillance numérique de la santé

En raison de l’augmentation générale de la prévalence de l’inspection 24 heures sur 24 des patients et de la surveillance de la santé des patients, le marché des dispositifs numériques de surveillance de la santé devrait se développer, entraînant le marché des services numériques de santé comportementale. La familiarité d’être en bonne santé et en forme et d’en garder une trace grâce à l’utilisation d’équipements de santé numériques devrait également induire une croissance à grande échelle en faveur du marché des services de santé comportementale numériques.

L’augmentation des cas de troubles du sommeil ainsi que d’apnée

La croissance de ce marché est attribuée à une variété de facteurs, y compris l’essor des technologies informatiques, la révolution numérique, les interfaces graphiques conviviales, les appareils mobiles pour les patients cardiaques, l’évolution des appareils de surveillance sans fil, l’augmentation de la prévalence des soins et l’accent accru sur la qualité régimes de traitement, qui jouent tous un rôle important dans la croissance du marché et l’expansion des activités à l’échelle mondiale pour les services numériques de santé comportementale. Le nombre croissant de personnes aux prises avec des troubles du sommeil et la population touchée par l’apnée du sommeil a contribué à la croissance potentielle du marché des services numériques de santé comportementale. Cette poussée d’activité se poursuivra dans un cycle fructueux de rendement maximal pour les sept prochaines années.

Opportunités

Le budget des services de santé mentale augmente. Le gouvernement lance de nouvelles initiatives pour améliorer le traitement des personnes souffrant de troubles du comportement. Les gens n’utilisent pas de méthodes numériques, telles que des logiciels, pour traiter les problèmes de santé mentale. Tous ces facteurs créeront des opportunités sur le marché des services de santé comportementale.

Contraintes/Défis

Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché des services numériques de santé comportementale devrait faire face à certains défis, tels que les coûts élevés requis pour maintenir la conformité des services, et les données restaurées sont vulnérables aux dommages ou au vol.

Ce rapport sur le marché des services de santé comportementale numérique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services numériques de santé comportementale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des services numériques de santé comportementale

Les personnes ayant des problèmes de comportement ou de santé mentale font face à de nombreux risques en raison du covid-19. Les personnes ayant des problèmes de santé comportementale connaissent des interruptions de traitement, des services de soutien vitaux et des médicaments en raison des directives gouvernementales de confinement et de distanciation sociale, ce qui a un impact négatif sur le marché des services de santé comportementale. Les gens sont de plus en plus déprimés à cause de la pandémie de covid-19, car ils sont confinés chez eux tout le temps. Pour éviter la propagation du Coronavirus, les personnes infectées par le Covid-19 doivent rester seules. Par conséquent, cela a un effet sur leur santé mentale. La prévalence croissante des problèmes de santé mentale devrait propulser l’industrie des services de santé comportementale au cours de la période de prévision.

Développement récent

Battery Ventures a créé une plate-forme logicielle basée sur le cloud spécialement conçue pour les centres de santé mentale afin d’améliorer la santé comportementale des personnes en février 2021.

Portée du marché mondial des services numériques de santé comportementale

Le marché des services numériques de santé comportementale est segmenté en fonction de la technologie, de la santé mobile et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Téléassistance

Télésanté

Sur la base de la technologie, le marché des services numériques de santé comportementale est segmenté en télésoins, télésanté. Les télésoins sont en outre sous-segmentés en surveillance des activités et gestion des médicaments à distance. La télésanté est en outre sous-segmentée en surveillance SLD et consultation vidéo.

Santé M

Wearables

applications

Système de santé numérique

Sur la base de mhealth, le marché des services de santé comportementaux numériques est segmenté en appareils portables, applications et système de santé numérique. Les appareils portables sont en outre sous-segmentés en moniteurs de tension artérielle, glucomètre , oxymètre de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil et moniteurs neurologiques. Les applications sont en outre divisées en médical et en fitness. Le système de santé numérique est en outre sous-segmenté en DSE et système de prescription électronique.

Utilisateur final

fournisseurs

cliniques communautaires

hôpitaux

cabinets privés

payeurs

les patients

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des services numériques de santé comportementale est sous-segmenté en prestataires, cliniques communautaires, hôpitaux , cabinets privés, payeurs et patients.

Analyse régionale / aperçu du marché des services de santé comportementale numérique

Le marché des services de santé comportementaux numériques est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, santé mobile et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services numériques de santé comportementale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des services numériques de santé comportementale en raison d’une forte prévalence de patients et d’une infrastructure de soins de santé florissante, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la concentration de divers acteurs établis du marché. sur l’expansion de leur présence dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services numériques de santé comportementale sont Allscripts Healthcare, LLC, BioTelemetry, Inc., eClinicalWorks, iHealth Labs Inc., McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, AT&T Intellectual Property., Cerner Corporation, Cisco Systems, athenahealth , Inc., Qualcomm Technologies, Inc., NXGN Management, LLC, The Echo Group, Meditab entre autres.

