Perspectives du marché des services de fécondation in vitro, demande, opportunité, aperçu, segmentations et prévisions Rapport de recherche 2030

La du marché mondial des services de fécondation in vitro (FIV) devrait atteindre 31,77 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de revenus stable de 9,84 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché des services de FIV est due dans une large mesure à l’augmentation du nombre d’occurrences d’infertilité attribuables à l’adoption d’un mode de vie sédentaire.

L’expansion des thérapies de fertilité pour traiter l’infertilité masculine, telles que l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI), devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. La fourniture de tests génomiques pour dissuader le transfert de troubles génétiques par la fécondation in vitro (FIV) devrait également contribuer à la croissance des revenus du marché de la FIV.

La dernière étude sur le marché des services de fécondation in vitro comprend une analyse détaillée des tendances et des demandes futures pour la période de prévision 2020-2030. Le rapport couvre l’estimation des principaux acteurs du marché, les nouveaux acteurs émergents et l’analyse régionale pour offrir une meilleure compréhension du marché Services de fertilisation in vitro. En outre, le rapport est mis à jour avec les changements dans la dynamique du marché et le scénario économique dus à la pandémie de COVID-19. Le rapport évalue l’impact de la pandémie sur l’ensemble du marché et fournit une évaluation détaillée de l’impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie.

Marché des services de fécondation in vitro: paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché des services de fécondation in vitro sont décrits en détail dans le rapport et leurs stratégies, collaborations et innovations de produits. L’analyse des principaux acteurs et de leurs stratégies pour renforcer leur présence sur le marché permet de mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché des dossiers de santé électroniques. Vitrolife AB, CooperSurgical, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., The Baker Company, Inc., Kitazato Corporation, Cook Medical, Inc., Esco Micro Pte. Ltd., OvaScience, Boston IVF et EMD Serono Inc.

Quelques faits saillants clés du rapport

En août 2021, Merck Specialties Pvt ltd. en Inde a lancé Pergoveris Pen pour le traitement avancé de l’infertilité dans le pays. Le lancement mettra l’accent sur la motivation de Merck de répondre aux besoins médicaux non satisfaits en offrant une option de traitement prête à l’emploi et améliorée pour les femmes présentant un déficit sévère en hormone lutéinisante (LH) et en hormone folliculo-stimulante (FSH).

Le segment des réactifs a représenté une part de revenus plus importante en 2021 en raison du nombre croissant de procédures de fécondation in vitro. La demande accrue de cryoconservation, d’embryons et de préparation de sperme stimule la croissance des revenus du segment.

Les revenus du segment des non-donneurs congelés devraient enregistrer un taux de croissance considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de la fiabilité établie et d’un taux de réussite plus élevé des non-donneurs congelés pour la grossesse. Le coût de la procédure est également inférieur à celui des cycles utilisant des embryons et des ovules frais. Un transfert congelé est plus simple pour l’endocrinologue de la reproduction et le patient. Cette procédure est également moins stressante mentalement et physiquement pour le corps de la femme.

Les cliniques de fertilité jouent un rôle vital dans les systèmes de santé et peuvent aider les individus et les couples à reconnaître les problèmes de fertilité, à rechercher un diagnostic et à obtenir une solution appropriée. Les cliniques de fertilité spécialisées offrent un large éventail d’options de traitement, de l’insémination intra-utérine (IIU) à la FIV et à la congélation des ovules.

Segmentation du marché mondial des services de fécondation in vitro

Emergen Research a segmenté le marché mondial des services de FIV en fonction de la procédure, du produit, de l’utilisation finale et de la région :

Procédure Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2022-2030)

Donneur

frais Non-donneur frais Donneur

congelé

Non-

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2022-2030)

Réactifs

cryoconservation Milieu de

traitement des

culture d’embryons

traitement du sperme

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste du Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie, Reste du Moyen-Orient & Afrique

Pourquoi devriez-vous acheter ce rapport sur le marché des services de fertilisation in vitro?

Le document d’étude dissèque le potentiel total du marché des grandes régions avec les forces, les opportunités et les défis, les contraintes et les dangers.

En identifiant les emplacements à forte amélioration, l’étude inspecte les entrées ouvertes, en gardant un œil sur les complices.

Il examine chaque sous-marché en termes d’une conception d’amélioration unique et sa contribution au marché.

Il examine les développements récents, tels que les avancées, les stratégies commerciales, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

Il dresse délibérément le profil des principaux acteurs du marché et étudie en profondeur leurs stratégies d’avancement.

