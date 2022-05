Perspectives du marché des robots de désinfection en Amérique du Nord, jugements favorables

Le marché des robots de désinfection en Amérique du Nord devrait croître de 28.0% par an au cours de la période de prévision et atteindre 1 538.4 millions de dollars d’ici 2030 , tiré par la forte incidence des infections nosocomiales, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et l’adoption croissante de robots médicaux avancés dans une variété de verticales.

Mis en évidence avec 25 tableaux et 56 figures, ce rapport de 102 pages sur le marché des robots de désinfection en Amérique du Nord 2020-2030 par type de produit (UV, HPV, pulvérisation, combiné), technologie (semi-autonome, entièrement autonome), utilisateur final (établissements de santé, Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôtellerie, transport, entrepôts et centres commerciaux) et pays : les prévisions de tendance et les opportunités de croissance sont basées sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché des robots de désinfection en Amérique du Nord et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2017-2019 et fournit une estimation pour 2020 et des prévisions de 2021 à 2030 avec 2019 comme année de référence (l’année 2020 n’est pas appropriée pour la base de recherche en raison de l’épidémie de COVID-19).

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

Structure du marché Moteurs de

croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Porters Fiver Forces

La tendance et les perspectives du marché nord-américain sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché des robots de désinfection en Amérique du Nord dans tous les aspects de la classification du point de vue du type de produit, de la technologie, de l’utilisateur final et du pays.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d'environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l'UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. En outre, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d'ici 2027.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l'information et des communications (TIC).

Basé sur le type de produit

Robots de désinfection à la lumière ultraviolette

o Robots de désinfection au mercure par ultraviolets (UV)

o Robots de désinfection au xénon UV pulsé Robots de désinfection à la

vapeur de peroxyde d’hydrogène (HPV) Robots de

pulvérisation de désinfection Robots

à système combiné

Basé sur la technologie

Robots de désinfection semi-autonomes Robots de désinfection

entièrement autonomes

Basé sur l’utilisateur final

Établissements de soins de santé

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Hôtellerie

Transport

Entrepôts et centres commerciaux

Autres utilisateurs finaux

Géographiquement, les marchés nationaux/locaux sont entièrement étudiés :

États- Unis

Canada

Mexique

Pour chaque pays clé, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par type de produit, technologie et utilisateur final au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Acteurs clés

Akara Robotics Ltd.

Bioquell PLC (Ecolab Inc.)

Blue Ocean Robotics

Bridgeport Magnetics Group

Fetch Robotics Inc.

Finsen Technologies (Thor UV-C)

Mediland Enterprise Corporation

Nevoa Inc.

Rubedo Sistemos

Skytron (Infection Prevention Technologies)

Tru-D SmartUVC

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Principaux résultats de l’étude

Selon le type, la phase de type de contact a généré le revenu le plus facile en 2018.

Sur la base du composant, la phase de transducteur était le meilleur contributeur de revenus en 2018.

Sur la base des utilisateurs finaux, la phase de soins de santé devrait afficher le meilleur TCAC possible tout au long de la période de prévision.

Sur la base de la région, l’Amérique du Nord a contribué au meilleur revenu absolu du marché en 2018, observé via l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

