Perspectives du Marché des Protéines Végétales, Opportunités Futures, Taux de Croissance, Demande, Part et Prévisions à l’horizon 2028

Le marché des protéines végétales était évalué à 16 653,6 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 27 965,9 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 6,2% de 2021 à 2027.

« Marché mondial des protéines végétales« L’étude de ‘The Insight Partners’ fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, La segmentation et les superpositions du marché font de l’ombre aux principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Les protéines sont des nutriments essentiels dont le corps humain a besoin, qui sont constitués d’acides aminés. Les protéines végétales sont obtenues à partir de diverses sources végétales telles que le soja, le blé, le pois, les noix et les graines, entre autres. Diverses sources végétales telles que les lentilles, les pois chiches, les arachides, les amandes, la spiruline, le quinoa et les graines de chia fournissent une grande quantité de protéines. Étant donné que les protéines végétales sont faibles en calories, elles peuvent être consommées en remplacement des protéines animales pour la perte de poids. La demande croissante d’aliments à base de plantes associée à l’intérêt croissant des consommateurs pour les aliments riches en protéines sont les facteurs clés qui stimulent la demande de protéines végétales à l’échelle mondiale.

Le marché des protéines végétales en APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans cette région est principalement attribuée à l’augmentation du revenu disponible avec l’évolution des modes de vie qui sont les principaux facteurs moteurs pour les protéines végétales dans la région Asie-Pacifique. La croissance rapide de l’industrie des aliments et des boissons dans les pays asiatiques développés et en développement tels que la Chine, l’Inde et le Japon offre une énorme opportunité de marché aux fabricants de protéines végétales, car elle est largement utilisée dans des produits tels que les boissons protéinées, les substituts laitiers, les substituts de viande et les barres protéinées.

L’augmentation du revenu disponible de la population des pays développés et en développement tels que l’Inde, la Chine et l’Australie a entraîné une demande énorme de protéines végétales dans cette région.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché des protéines végétales et couverts par ce rapport :

Archer Daniels Midland Company

Axiom Foods, Inc.

Burcon NutraScience Corporation

Cargill, Incorporated

E.I. Du Pont De Nemours and Company

Glanbia plc

Ingredion Incorporated

Kerry Group

Koninklijke DSM N.V.

Roquette Frères

Aperçu du Marché

La Sensibilisation Croissante Des Consommateurs Aux Aliments Riches En Protéines Devrait Alimenter La Croissance Du Marché Des protéines végétales

Les protéines sont des éléments constitutifs pour maintenir la structure et les fonctions du corps humain. Les protéines sont constituées d’acides aminés qui sont attachés par des liaisons peptidiques dans de longues chaînes. Il existe 20 types différents d’acides aminés liés entre eux qui déterminent le rôle des protéines dans le corps humain. Les protéines jouent un rôle clé dans le transport des molécules dans tout le corps en aidant à la réparation cellulaire et en protégeant le corps des virus et des bactéries. Il favorise également une croissance et un développement appropriés chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes.

Diverses études montrent que manger un régime riche en protéines aide à gagner de la masse musculaire et de la force et à prévenir la perte musculaire pendant la gestion du poids ou le programme de perte de poids.

Les personnes consommant plus de protéines ont tendance à mieux maintenir la masse osseuse et ont un risque beaucoup plus faible d’ostéoporose et de fractures. Un apport élevé en protéines a entraîné une stimulation du métabolisme qui entraîne la combustion d’une grande quantité de calories. Cela aide en outre à la bonne gestion du poids et à la perte de poids. Ces avantages des protéines attirent les consommateurs vers des aliments et des boissons riches en protéines disponibles sur le marché. Cela crée en outre une demande énorme de protéines végétales à l’échelle mondiale.

Un aliment riche en protéines est considéré comme l’une des tendances les plus fortes de l’industrie des aliments et des boissons. Suivant la tendance des protéines dans les aliments, les fabricants d’aliments et de boissons tentent de fabriquer des produits alimentaires nutritionnels. La sensibilisation croissante des consommateurs aux moyens efficaces de perdre du poids, de lutter contre le vieillissement et d’autres problèmes de santé grâce à la consommation d’aliments riches en protéines stimule la demande de protéines végétales. De plus, les tendances croissantes en matière de santé et de bien-être ont créé une forte demande d’aliments et de boissons fonctionnels et enrichis de manière significative au cours des dernières années. La demande croissante d’aliments et de boissons fonctionnels augmente encore la demande de protéines végétales.

Scénario de COVID-19

S’adaptant à la nouvelle pandémie récente de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des protéines végétales est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des protéines végétales est analysée et décrite dans le rapport.

Marché des Protéines végétales – L’analyse globale à 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits / services. Le rapport fournit un aperçu du marché des protéines végétales avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l’ensemble de l’industrie de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit une recherche qualifiée sur le marché pour évaluer les acteurs clés en calibrant tous les produits / services pertinents pour comprendre le positionnement des acteurs majeurs sur le marché des protéines végétales.

Marché des Protéines Végétales – par Source

Soja

Blé

Pois

Autre

Marché des Protéines Végétales – par Type

Isoler

Concentrer

Farine Protéinée

Marché des Protéines Végétales – par Application

Boissons Protéinées

Alternatives Laitières

Substituts de Viande et Prolongateurs de Viande

Barres Protéinées

Boulangerie

Autre

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie des protéines végétales. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport met également l’accent sur l’analyse exhaustive des RAVAGEURS et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Informations et résultats sur le marché des protéines végétales:

Économisez et réduisez le temps de recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial du trading d’algorithmes

Mettent en évidence les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressives cruciales de l’industrie en matière de protéines végétales, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer / modifier les plans d’expansion de l’entreprise en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi que ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

