Perspectives du marché des plastiques en mousse, demande et offre de l’industrie, perspectives clés, stratégies de tarification, prévisions et rapport d’analyse des principaux fabricants

La taille du marché mondial des plastiques en mousse devrait atteindre 73,88 milliards USD avec un TCAC de 4,5% en 2028, selon la dernière analyse de Recherche émergente. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à la forte demande d’applications d’emballage, car le matériau permet un niveau élevé de sécurité et évite les dommages pendant le transport le long des chaînes d’approvisionnement. Les autres avantages majeurs des applications de mousse plastique dans les emballages sont la rentabilité et la disponibilité facile. En outre, les plastiques en mousse peuvent être moulés dans une grande variété de formes et sont donc utilisés dans des applications spécifiques exigeant un emballage personnalisé. De plus, l’utilisation de mousse de polyéthylène dans les emballages de produits électroniques assure un rembourrage supérieur, ainsi qu’une bonne isolation pendant le transport.

L’évolution de l’inclinaison de la génération Y vers les activités récréatives de plein air telles que le camping, la randonnée, le trekking et autres est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. En raison de leurs propriétés légères et flexibles, les plastiques en mousse sont largement utilisés pour produire des produits de camping qui peuvent être facilement transportés pendant la randonnée et utilisés pour le camping, etc. En outre, les plastiques en mousse offrent une isolation thermique exceptionnelle aux tapis et sacs de camping, qui sont efficaces pour fournir de la chaleur. aux utilisateurs dans des environnements extérieurs et prévenir les incidents d’hypothermie.

En juillet 2019, Huntington Solution a annoncé l’acquisition de Texas Foam pour augmenter sa production de matériaux d’emballage thermosensibles pour les marchandises vendues via les canaux de commerce électronique .

Par type de produit, le segment du polystyrène représentait une part de revenus significativement importante en 2020. Le matériau plastique en mousse à base de polystyrène est largement utilisé dans l’emballage et l’isolation. Le matériau peut être utilisé selon les exigences d’applications spécifiques, en raison de sa résistance polyvalente. Il a également une résistance à la compression élevée et est donc largement utilisé dans les applications de support de charges lourdes. De plus, des matériaux à faible résistance à la compression sont largement utilisés dans les applications de formation de vides.

Par application, le segment du bâtiment et de la construction représentait une part de revenus nettement plus importante que les autres segments d’application en 2020. Les plastiques en mousse sont largement utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction pour l’insonorisation et l’isolation thermique, entre autres. De plus, ces matériaux sont utilisés comme rubans de dilatation et placés sur des obstacles verticaux tels que des murs pour fournir une isolation complète du sol. Les mousses plastiques sont appropriées pour combler les vides, fournir des solins de toit, sceller les avant-toits et agir comme une barrière contre l’eau et l’huile. De plus, ces matériaux sont utilisés dans les joints de dilatation et offrent des solutions de contrôle du bruit pour les solives de plancher.

Les entreprises du rapport de marché incluent SABIC, Alchemie Ltd., BASF SE, Hexion Inc., Lanxess AG, Covestro AG, LyondellBasell Industries Holdings BV, Huntsman International LLC, LG Chem Ltd. et Tosoh Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des plastiques en mousse sur la base du type de produit, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD milliards ; 2018-2028) Polystyrène Polyéthylène Polyuréthane Phénolique Polyoléfine Silicone Chlorure de polyvinyle Autres

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) directes indirectes

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Emballage Bâtiment et construction Automobile sport Chaussures Aéronautique Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne K. France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient & Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



