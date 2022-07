Perspectives du marché des PC industriels en Europe 2022 Aperçu approfondi de l’analyse des ventes, des prévisions de croissance et des opportunités de tendances à venir par types et application jusqu’en 2029

Cette étude de recherche aide l’acheteur à comprendre les différents moteurs et contraintes avec leurs effets sur le marché au cours de la période de prévision. Ce rapport étudie également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs avec l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport comprend également des estimations de tous les moteurs du marché et des contraintes du marché qui sont principalement obtenues à partir de l’analyse SWOT tout en fournissant également les projections du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport 2029 se concentre sur les principaux types et applications pour les principaux acteurs. Le rapport d’étude de marché fournit également une analyse de la part de l’industrie, de la segmentation, des prévisions de revenus et des régions géographiques du marché. Cette étude catégorise les données de répartition du marché par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs.

Exemple de copie exclusive disponible de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-industrial-pc-market&DP

Si vous êtes impliqué dans l’industrie européenne des PC industriels ou avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira une perspective complète. Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances du marché segmenté du marché européen des PC industriels, par type (PC industriel, boîtier IPC, panneau PC intégré, boîtier IPC intégré, IPC industriel sur rail DIN, IPC industriel client léger, IPC industriel à montage en rack), Industrie (Industries discrètes, Industries de process, Industries de services), Technologie tactile (Résistive, Capacitive et autres), Canal de vente (Ventes directes et Ventes indirectes), Pays (France, Suède, Allemagne, Finlande, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Russie, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, reste de l’Europe) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Top 10 des entreprises du rapport d’étude de marché sur les PC industriels en Europe :

Advantech CO., LTD., Beckhoff Automation GmbH & Co.KG, Kontron AG, Siemens AG, General Electric Co., Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Industrial PC Inc, B&R, The Contec Group, Protech Technologies, Inc., Acnodes, Phoenix Contact, DFI, Vartech Systems Inc., Crystal Group Inc., Four-Faith, Logic Supply et autres.

Définition du produit : le marché européen des PC industriels aide à fournir la plate-forme pour exécuter un logiciel d’automatisation pour surveiller et contrôler les processus, les applications et également l’assistance en temps réel. Il nécessite généralement des unités d’affichage et de commande pour les appareils d’automatisation en production.

Les différences entre les PC industriels et les PC grand public autres que la réception, le stockage et le traitement des données sur les commandes de l’algorithme défini se situent au niveau de la robustesse, de la fiabilité, des performances, de la compatibilité, de l’évolutivité et de la disponibilité à long terme, pour un traitement plus rapide, dual core ou des processeurs quad core sont utilisés.

Il existe diverses raisons pour lesquelles les PC industriels sont pris en compte, tels que la robustesse, la fiabilité, les performances, la compatibilité, l’extensibilité et la disponibilité à long terme, pour un traitement plus rapide, des processeurs double cœur ou quadricœur sont utilisés et d’autres outils. De plus, les PC industriels sont nécessaires pour les systèmes logistiques, l’acquisition de données, le traitement d’images et la mise en réseau en raison de ses propriétés d’efficacité, de rapidité et de fiabilité pour l’automatisation du système.

Analyse au niveau du pays du marché des PC industriels en Europe

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des PC industriels sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

Lancement de produit:

En février 2015, Beckhoff a annoncé le lancement des Panel PC de la série CP37xx avec fonctionnalité multi-touch et processeurs Intel Atom avancés qui peuvent être utilisés dans un boîtier compact pour des performances PC élevées.

En novembre 2018, Kontron a lancé son ordinateur monocarte pITX-iMX8M avec des processeurs basés sur l’architecture Arm Cortex-A53 avec jusqu’à 1,5 GHz pour les applications embarquées.

En novembre 2018, Kontron a lancé Kontron KISS 4U V3 SKX pour les environnements sensibles au bruit et il fournit des remplacements sans outil de diverses pièces comme les tapis filtrants des ventilateurs et autres.

En octobre 2018, Kontron a lancé le serveur U/4U Rackmount KISS V3 PCI763 avec carte mère PICMG, pour les applications gourmandes en calcul nécessaires au traitement et à l’analyse d’énormes quantités de données, comme dans l’intelligence artificielle (IA) ou l’apprentissage automatique.

En mars 2016, Industrial PC a lancé des Panel PC lisibles en plein soleil et parfaits pour les applications extérieures.

En avril 2018, B&R a lancé Automation PC 2200, qui utiliserait des processeurs Intel Atom, compatibles soit avec Box PC, soit avec Panel PC.

Méthodologie de recherche : marché européen des PC industriels

Répondants principaux :

FEO, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie.

Participants de l’industrie :

CEO, VP, Marketing/Product Managers, Market Intelligence Managers et National Sales Managers.

Principales informations stratégiques du rapport sur les PC industriels en Europe :



• Analyse de la production – La production de l’équipement de traitement des patients est analysée en fonction des différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché européen des PC industriels est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché européen des PC industriels. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Approvisionnement et consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation pour le marché européen des PC industriels. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs de l’industrie européenne des PC industriels sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport sur le marché européen des PC industriels comprend des informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• La vue d’ensemble à 360 degrés des PC industriels européens basée sur un niveau régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés aux niveaux national, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision en vue d’informations remarquables et de jauge ainsi que les moteurs et les limites disponibles du marché.

Points TOC du rapport sur le marché européen des PC industriels:

Taille et parts de marché

Tendances et dynamique du marché

Moteurs de marché et opportunités

Paysage concurrentiel

L’offre et la demande

Inventions technologiques en Europe Industrie des PC industriels

Tendance du développement des canaux marketing

Positionnement sur le marché des PC industriels en Europe

Stratégie de prix

Stratégie de marque

Client cible

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

La table des matières est disponible ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-industrial-pc-market&DP