Perspectives du marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique, croissance par principales entreprises, moteurs, tendances et prévisions d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 18,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 934,55 millions de dollars d’ici 2027, contre 244,14 millions de dollars en 2019. L’augmentation des utilisateurs d’Internet et la demande croissante de technologies sans fil sont l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

La région Asie-Pacifique est en croissance en raison de la pénétration croissante d’Internet ; la construction croissante de villes intelligentes dans les économies émergentes entraîne une demande croissante pour la passerelle IOT.

Ce rapport sur le marché des nœuds et passerelles IoT fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et segmentation du marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique:

Le marché des nœuds et des passerelles IoT est segmenté en fonction des composants, de la connectivité et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en capteurs, processeurs, dispositifs de mémoire IC de connectivité et dispositifs logiques. Le capteur représentait la plus grande part de marché en raison de la construction croissante de bâtiments intelligents, ce qui augmente la demande d’installation de capteurs.

Basé sur la connectivité, le marché est segmenté en Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave et autres. Le segment Ethernet domine le marché en raison du besoin croissant d’une forme de réseau peu coûteuse et de l’exigence croissante de réseaux nécessitant moins de coûts de maintenance, ce qui a pour caractéristiques la demande d’Ethernet.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en appareils portables, électronique grand public, soins de santé, automobile et transport, industrie, automatisation des bâtiments, vente au détail, aérospatiale et défense, banque, services financiers et assurance (BFSI), pétrole et gaz, agriculture et autres. Le segment des appareils portables domine le marché en raison de la pénétration croissante des solutions IOT dans les diverses industries des utilisateurs finaux, ce qui a entraîné une demande croissante pour les appareils portables. Par exemple, dans le scénario actuel, l’hôpital utilise une surveillance continue du glucose, car cela permet aux médecins de suivre en permanence les données en temps réel de leur patient, ce qui améliore par inadvertance la sécurité des vies.

Analyse au niveau du pays du marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial des nœuds et des passerelles IoT en Asie-Pacifique, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et une analyse qualitative est effectuée en fonction du taux de concentration du marché, différenciation des produits, les nouveaux entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Dell, EUROTECH, NXP semi-conducteurs, Cisco, Advantech Co., Ltd, AAEON, ADLINK Technology Inc., ARM LIMITED, Cradlepoint, Inc, Embitel, Helium Systems Inc, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Huawei Technologies Co., Ltd, Intel Corporation, Lantronix, Inc, Microchip Technology Inc, Mitsubishi Electric Corporation, NEXCOM International Co., Ltd, STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity et VOLANSYS Technologies, entre autres acteurs. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En février 2017, Dell Inc avait lancé le tout nouveau portefeuille Dell Edge Gateway série 3000. Cette solution est spécialement conçue pour les clients qui ont besoin d’intelligence, de connectivité et de flexibilité pour les petits espaces et les environnements difficiles. Les lancements de ce produit entraînent une augmentation de la clientèle de la gamme de produits Dell Edge Gateway.

En octobre 2017, Eurotech avait élargi son portefeuille de produits en introduisant une nouvelle passerelle IoT nommée ReliaGATE 10-1. Ce produit a la capacité de gérer plus de cas d’application. Ce lancement de produit aide également l’entreprise à renforcer sa position dans le segment des applications.

Le partenariat, l’expansion et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché des nœuds et des passerelles IoT, ce qui se traduit par l’élargissement de son portefeuille de produits existant.

L’étude de marché Asie-Pacifique sur les nœuds et passerelles IoT couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique

Catégorisation du marché des nœuds et passerelles IoT Asie-Pacifique pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances qui influencent ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique et des principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché des nœuds et passerelles IoT en Asie-Pacifique

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

