Perspectives du marché des navires de transport de passagers 2021, stratégies commerciales, défis et analyse d’impact COVID-19 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des navires de transport de passagers devrait croître à un TCAC de 4,5 % de 2022 à 2030 . Le navire de transport de passagers offre divers avantages supplémentaires aux clients pendant le voyage, tels que la zone de restauration, la zone de baignade et les activités de loisirs, entre autres responsables de la croissance du marché. De plus, la croissance de l’industrie du tourisme propulsera la croissance du marché dans les années à venir à travers le monde.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des navires de transport de passagers

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Afin de gérer la propagation du COVID-19, les confinements imposés par le gouvernement ont entraîné l’arrêt du processus de fabrication et la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Cela a conduit à un manque de disponibilité de matières premières pour développer des navires, et un manque de demande des industries utilisatrices finales a entraîné un stock idéal. Cela, à son tour, a entravé la croissance du marché au milieu de la pandémie.

Étendue du marché mondial des navires de transport de passagers

L’étude classe le marché des navires de transport de passagers en fonction du type, de la taille et de l’application du navire, aux niveaux régional et mondial .

Perspectives par type de navire ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Bateaux de croisière

Ferries

Paquebots

Perspectives par taille ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Grands navires

Navires de taille moyenne

Petits et moyens navires

Petits navires

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Aventure

Événements

Voyager

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



La le segment des navires de croisière devrait représenter la plus grande part de marché, par type de navire

Sur la base du segment de type de navire, le marché mondial des navires de transport de passagers est divisé en navires de croisière, ferries et paquebots. Le navire de croisière représente la majeure partie du marché des navires de transport de passagers. Par rapport aux autres, les navires de croisière offrent plus de commodités que les autres, ce qui attire des clients potentiels et contribue à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur une base régionale, on estime que l’Asie-Pacifique présente la plus forte croissance du TCAC en raison de la croissance des économies émergentes telles que la Chine et l’Inde. Le littoral chinois couvre environ 14 500 km et le littoral indien de 7 500 km couvre les principaux ports et États. De plus, la croissance du revenu disponible, l’industrie du voyage et d’autres contribuent à la croissance du marché dans la région dans les années à venir.

En plus de croître, l’industrie des croisières dans la région ouvrira la voie à la croissance du marché dans les années à venir. Par exemple, selon les données de Down to Earth, le tourisme de croisière a connu une croissance exponentielle, passant de 17,8 millions de passagers en 2009 à 28,5 millions de passagers en 2018. De plus, l’expansion des principaux marchés dans la région propulsera la croissance du marché dans années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des navires de transport de passagers

Le marché des navires à passagers maritimes présente une forte concurrence concurrentielle en raison de la présence de divers acteurs du marché bien établis, tels que :