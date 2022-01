Perspectives du marché des logiciels d’agriculture de précision 2022, croissance par principales entreprises, régions, types, applications, moteurs, tendances et prévisions d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des logiciels d’agriculture de précision aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des logiciels d’agriculture de précision. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des logiciels d’agriculture de précision est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision devrait enregistrer un TCAC sain de 15,01 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’exigence croissante de gestion des données en temps réel, au soutien du gouvernement et aux dépenses en logiciels agricoles pour maintenir la productivité agricole.

L’agriculture de précision est un mot décrivant une notion qui intègre l’agriculture traditionnelle aux avancées technologiques. La technologie est utilisée pour mesurer et identifier des variables telles que la température du sol, l’humidité, les modèles climatiques, le développement, etc. Ces données sont ensuite utilisées pour gérer plusieurs éléments de l’agriculture afin d’obtenir le rendement idéal des cultures en utilisant le moins de fonds possible. L’idée du logiciel mondial d’agriculture de précision vise à identifier les variables nécessaires et à traiter spécifiquement ces variables afin d’obtenir un rendement maximal des cultures.

Facteurs de marché:

L’exigence croissante de gestion des données en temps réel via le cloud computing stimule la croissance du marché

Le soutien du gouvernement à la mise en œuvre des méthodes agricoles actuelles propulse la croissance du marché

La mise en place d’avantages de propriété intellectuelle sur les innovations agricoles stimule la croissance du marché

La combinaison de l’expertise mobile avec les méthodes agricoles contribue à la croissance du marché

L’augmentation des dépenses en logiciels agricoles pour maintenir la productivité agricole est un autre facteur stimulant la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les investissements élevés en capital des entreprises primaires entravent la croissance du marché

Les défis extrêmes rencontrés pendant le travail, en particulier dans la collecte et l’analyse des données, sont un autre facteur entravant la croissance du marché

Le schéma, pour une mise en œuvre complète, avec des informations appropriées, prendrait plusieurs années, et ce facteur est responsable de restreindre la croissance du marché.

Segmentation: Marché mondial des logiciels d’agriculture de précision

Par modèle de livraison

Local/basé sur le Web

Basé sur le cloud Logiciel en tant que service (SaaS) Plateforme en tant que service (PaaS)



Par technologie

Technologies du système de guidage

Systèmes de télédétection et de contrôle

Technologie à taux variable

Par application

Surveillance du rendement

Cartographie des champs

Scoutisme des cultures

Suivi et prévisions météorologiques

Gestion de l’irrigation

Gestion de l’inventaire

Gestion de la main-d’œuvre agricole

Direction financière

Autres

Par fournisseur de services

Intégrateurs de système

Fournisseurs de services gérés Services d’exploitation agricole Services de données Services d’analyse Fournisseurs de services de connectivité Fournisseurs de services professionnels assistés Services de gestion de la chaîne d’approvisionnement Services d’information climatique Autres

Maintenance

Mise à niveau du logiciel

Fournisseurs de services d’assistance

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas Belgique la Suisse dinde Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché

En avril 2019, la filiale de Bayer, Climate Corporation (Climate) et le leader de la fabrication de technologies d’irrigation Lindsay Corporation ont annoncé un accord de plate-forme qui créera le lien de données bidirectionnel entre Climate Field View de Climate Corporation et la plate-forme Field NET de Lindsay. La collaboration permettra aux clients communs tels que les encadreurs de décider rapidement et judicieusement des techniques d’irrigation et de gestion agricole avec plus d’informations et de précision.

En décembre 2018, Raven Industries a annoncé avoir acheté tous les actifs d’AgSync, Inc. . L’achat pourrait bien se coordonner avec la division Applied Technology de l’entreprise, un important fournisseur de technologie dans le secteur de l’agriculture de précision, et améliorer son système Slingshot en fournissant une solution logistique fluide pour les distributeurs agricoles, les applicateurs spécialisés et les fermes de l’entreprise. Cet achat offrira des avantages importants aux consommateurs, principalement pour les fournisseurs agricoles et les applicateurs spécialisés.

Analyse compétitive

Le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des logiciels d’agriculture de précision pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision sont Grownetics, Inc., Auroras srl, Granular, Inc., TOPCON CORPORATION, The Climate Corporation, Farmers Edge Inc, DICKEY-john., Conservis, Ag Leader Technology. , Raven Industries, Inc., Iteris, Inc., Reed Business Information Ltd, AgJunction, Trimble Inc., Deere & Company., Mothive, CropX inc., Ceres Imaging, Inc, GAMAYA, AgriData Incorporated., AgEagle Aerial Systems Inc. , Aker Solutions, entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport sur le logiciel d’agriculture de précision tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

