Perspectives du marché des liants alimentaires jusqu’en 2030 par facteurs de croissance de l’industrie, stratégie et planification, demandes futures, dernières technologies, consommation et mises à jour de l’industrie

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des liants alimentaires . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché Feed Binders présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des liants alimentaires était de 4,4 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des liants alimentaires devrait atteindre 6,8 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les liants d’alimentation sont utilisés pour maintenir une forme d’alimentation constante en liant ensemble des parties d’alimentation divergentes. Les liants alimentaires sont utilisés à diverses fins, notamment pour augmenter la valeur nutritionnelle des aliments pour animaux, minimiser les déchets et faciliter la digestion des animaux. Les liants alimentaires produisent des produits sûrs et nutritifs tout en empêchant la dégradation des aliments. Les liants alimentaires facilitent également la consommation d’aliments et le maintien de niveaux d’eau constants.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des liants alimentaires devrait être tiré par ses avantages. Les liants alimentaires offrent divers avantages, tels que l’augmentation de la valeur nutritionnelle des aliments, la réduction des déchets et la facilitation de la digestion des animaux. Ainsi, il alimentera la croissance du marché mondial des liants alimentaires.

L’augmentation rapide du nombre de problèmes alimentaires et agricoles contribuera également à la croissance du marché des liants alimentaires. De plus, la prise de conscience croissante liée à l’augmentation de la valeur nutritionnelle des aliments pour animaux stimule la demande de liants alimentaires parmi les producteurs d’aliments pour animaux. Par conséquent, le marché connaîtra de nombreuses opportunités de croissance dans les années à venir.

Les préoccupations croissantes des propriétaires d’animaux concernant la fiabilité, la sécurité et la source des produits alimentaires pour animaux de compagnie stimuleront également la demande de liants alimentaires au cours de la période d’étude. Au contraire, le coût élevé associé à l’utilisation de liants alimentaires peut limiter la croissance du marché des liants alimentaires.

Analyse d’impact COVID-19

Les prix internationaux de la viande ont considérablement diminué au cours de la phase initiale de la pandémie de COVID-19 en raison d’une baisse de la demande de viande. Les obstacles logistiques, la réduction des services alimentaires et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs ont encore entravé la croissance du marché des liants alimentaires. L’industrie hôtelière a également connu une forte baisse en termes de revenus, ce qui a finalement affecté le marché des liants d’aliments pour animaux.

Regional Analysis

The Asia-Pacific feed binders market is forecast to emerge as the largest market in terms of region. The growth of this market is attributable to the growing meat consumption and availability of cheap labor in the region. In addition to that, growing technological improvement and rising demand for fish and fish products in Malaysia and Thailand will offer ample growth opportunities for the feed binders market. The growing urban population of the region will also drive the demand for feed binders during the analysis period.

Concurrents sur le marché

• AVEBE UA

• CP Kelco

• Danisco.

• Archer Daniels Midland Company

• Ingestion Incorporated

• Borregaard,

• Beneo GmbH

• Le Groupe Roquette

• FMC Corporation

• Uniscope, Inc.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des liants alimentaires se concentre sur le bétail, le type et la région.

Par bétail

• Volaille

• Bovins

• Porcins

• Aquatiques

• Animaux

• Chiens et chats

• Autres

Par type

• Lignosulfonates

• Gommes végétales et amidons

• Gélatine et autres hydrocolloïdes

• Argile

• Mélasse

• ​​Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

