Perspectives du marché des Films d’emballage à Barrière Transparente et croissance jusqu’en 2029 | Amcor plc, Bemis Manufacturing Company, Berry Global Inc., Sealed Air, Sonoco Products Company

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des films d’emballage à barrière transparente projettera un TCAC de 6,80% pour la période de prévision 2021-2028.

L’accent croissant mis sur les innovations en matière de produits d’emballage par les fabricants, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies en développement comme l’Inde et la Chine, la demande croissante de biens de consommation et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des films d’emballage à barrière transparente. Par conséquent, la valeur marchande du film d’emballage à barrière transparente, qui était de 4500 millions en 2020, atteindra 7616,97 millions de dollars d’ici 2028.

Les films d’emballage à barrière transparente sont utilisés pour une large gamme d’applications. Les films d’emballage à barrière transparente sont revêtus d’une couche inorganique par traitement de dépôt en phase vapeur pour répondre à de multiples applications. Les films d’emballage transparents empêchent les perméations de gaz dans les produits emballés.

Le rapport sur le marché des films d’emballage à barrière transparente présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Amcor plc, Bemis Manufacturing Company, Berry Global Inc., Sealed Air, Sonoco Products Company, DS Smith, 3M, Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Innovia Films, TOPPAN INC ., Daibochi Berhad, Klöckner Pentaplast, OIKE & Co., Ltd., Mondi, DuPont., Celplast Metallized Products, Cosmo Films Ltd.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des films d’emballage à barrière transparente, catégorise la taille du marché mondial des films d’emballage à barrière transparente (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des films d’emballage de barrière transparente par matériau, application et géographie avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie -Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par matériau (chlorure de polyvinylidène (PVDC), éthylène-alcool vinylique (EVOH), polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET), polyamide, polyéthylène, polypropylène biaxialement orienté (BOPP) et autres matériaux), application (aliments et boissons, emballage pharmaceutique , Emballage de produits de soins personnels, Emballages de produits d’entretien ménager, Biens de consommation et autres applications), Revêtements (oxyde de silicium, oxyde d’aluminium et céramique)

