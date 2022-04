Perspectives du marché des exportations pharmaceutiques, taille, part et croissance et hypothèses de prévision 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’exportation pharmaceutique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les exportations pharmaceutiques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

L’industrie pharmaceutique a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies et devrait continuer à se développer, en raison d’énormes possibilités d’exportation. L’entreprise répond à 50 % de la demande mondiale de divers vaccins, 40 % de la demande de médicaments génériques aux États-Unis et 25 % de tous les médicaments au Royaume-Uni. Les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 24,48 % entre l’exercice 2020 et l’exercice 2021 pour atteindre 1 437,38 milliards d’INR au cours de l’exercice 2021. Et ce malgré la réduction de l’industrie mondiale de près de 2 % en 2020 en raison du COVID-19. En 2021, presque tous les médicaments fabriqués dans le pays étaient des médicaments génériques à bas prix qui représentaient la majeure partie des exportations pharmaceutiques du pays.

Impact du COVID-19 :

L’assaut du COVID-19 et le confinement à l’échelle nationale ont gravement affecté les infrastructures sanitaires et pharmaceutiques, ainsi que l’économie du pays. Les restrictions de voyage, la pénurie de main-d’œuvre, la perturbation du commerce mondial et le goulot d’étranglement de la logistique ont eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques. Au cours de la deuxième vague, les principaux acteurs du marché ont pris des mesures importantes conformément aux directives réglementaires avec des solutions intelligentes pour combler l’écart entre l’offre et la demande. En 2021, l’Inde a expédié plus de 1 349 milliards d’INR de médicaments dans plus de 200 pays, allant des marchés hautement réglementés d’Amérique du Nord et d’Europe aux pays dotés de petits marchés pharmaceutiques.

Aperçu de la concurrence : des

acteurs majeurs tels que Sun Pharmaceuticals Industries Limited, Aurobindo Pharma Limited, Lupin Limited et Dr. Reddys Laboratories Limited ont fait d’énormes progrès dans leur chiffre d’affaires net. Cela est dû aux initiatives gouvernementales qui ont propulsé les possibilités d’exportation.

