Perspectives du marché des équipements de téléprésence : l’intensité concurrentielle est plus élevée que jamais

La dernière étude de recherche sur le marché mondial des équipements de téléprésence ajoutée par AMA Research offre des perspectives détaillées et élabore une étude de marché jusqu’en 2026. L’étude de marché est segmentée par régions clés qui accélèrent la commercialisation. À l’heure actuelle, les acteurs du marché élaborent des stratégies et surmontent les défis du scénario actuel; Certains des principaux acteurs de l’étude sont Array Telepresence, Avaya, Inc., Cisco Systems, Inc., Digital Video Enterprises et HaiVision. En outre, Huawei Technologies Co. Ltd., Polycom, Inc., Videonations Limited (Nycomm Communications Group), Vidyo, Inc. et ZTE Corporation, etc. L’étude explorée est un mélange parfait de données qualitatives et quantitatives sur le marché collectées et validées principalement par données primaires et sources secondaires. Présentation

de l’équipement de téléprésence

La concurrence croissante entre les entreprises a entraîné une diminution des marges bénéficiaires et, par conséquent, la réduction des coûts fonctionnels et opérationnels a été l’un des principaux objectifs de toute organisation commerciale. Les frais de déplacement représentent une dépense importante pour toutes les organisations et, par conséquent, les entreprises recherchent des solutions susceptibles de réduire les frais de déplacement des employés. La vidéoconférence est considérée comme l’une des meilleures alternatives pour réduire les frais de déplacement. L’équipement de téléprésence permet une expérience utilisateur transparente pour les vidéoconférences utilisant la technologie de réalité virtuelle et est très utile pour le contrôle à distance des machines en plus de la tenue de réunions pour l’entreprise.

La nécessité de réduire les frais de déplacement, associée à la mondialisation croissante, devrait être l’un des principaux moteurs du marché des équipements de téléprésence. Le manque de standardisation des services, ainsi que les coûts initiaux élevés de l’équipement, entravent l’adoption de ces appareils, ce qui pose un défi à la croissance du marché des équipements de téléprésence. Des progrès plus importants dans la technologie de téléprésence utilisant des hologrammes devraient offrir de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché des équipements de téléprésence.

Exemple de rapport gratuit + tous les graphiques et graphiques associés @ : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003050/

Les segments mondiaux des équipements de téléprésence et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

Marché des équipements de téléprésence par type

Téléprésence multi-codec, téléprésence personnelle, téléprésence immersive et téléprésence en salle

Marché des équipements de téléprésence par application

Santé, éducation, produits pharmaceutiques, gouvernement, commercial, scientifique, construction et ingénierie et divertissement

Marché des équipements de téléprésence par utilisation finale des points stratégiques des

grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises

couverts dans la table des matières du marché mondial des équipements de téléprésence :

PRÉSENTATION

1.1. PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

1.2. DIRECTIVES POUR LE RAPPORT DE RECHERCHE DES PARTENAIRES INSIGHT

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ POINTS CLÉS À RETENIR MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE PAYSAGE DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPRÉSENCE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME

4.3. ANALYSE DES NUISIBLES MARCHÉ DE L’ÉQUIPEMENT DE TÉLÉPRÉSENCE – DYNAMIQUE CLÉ DE L’INDUSTRIE

5.1. FACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. CONTRAINTES CLÉS DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS CLÉS DU MARCHÉ

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES MOTEURS, DES RETENUES ET DE L’INFLUENCE ATTENDUE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPRÉSENCE – ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

…..Suite Acheter maintenant @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003050/ Merci d’avoir lu cet article, nous pouvons également fournir un rapport personnalisé selon les besoins spécifiques de l’entreprise. Vous pouvez également obtenir des versions de rapport séparées par chapitre ou par région, y compris l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie. À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876