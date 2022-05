Perspectives du marché des équipements de stations au sol par satellite 2021-2028 – Chiffre d’affaires, croissance de l’industrie Recherche mondiale par The Insight Partners

Le rapport de recherche 2021 sur le marché des équipements de station au sol par satellite est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des équipements de station au sol par satellite.

Les stations de radio qui offrent une interface de communication RF pour se connecter aux engins spatiaux sont appelées stations terrestres satellites ou sites d’antenne au sol. Cette communication est réalisée en utilisant une antenne parabolique pour transmettre et recevoir des ondes radio dans la région des ultra-hautes fréquences. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché est la demande croissante de systèmes HTS (High Throughput Satellite) pour l’accès Internet haut débit et une large gamme de services à valeur ajoutée tels que la voix sur IP, la vidéoconférence et autres.

L ‘«analyse du marché mondial des équipements de station au sol par satellite jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie du marché des équipements de station au sol par satellite avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des équipements de stations au sol par satellite avec une segmentation détaillée du marché par équipement de réseau, les NOC. Le marché mondial des équipements de station au sol par satellite devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché du principal acteur du marché des équipements de stations au sol par satellite et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des équipements de stations au sol par satellite.

Paysage concurrentiel : Marché des équipements de stations au sol par satellite : Gilat Satellite Networks, L3Harris Technologies, Inc, Hughes Network Systems, LLC, ViaSat Inc, Vision Technologies system Inc, Clyde Space Ltd, Comtech Telecommunications Corp., Ultra, GomSpace, Inmarsat plc.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Équipement de station terrestre par satellite. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des équipements de station terrestre par satellite pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

Sur la base des équipements de réseau, le marché est segmenté en NOC, équipements de test et de surveillance, unités d’alimentation, antennes, VSATS, passerelles. En outre, sur la base des NOC, le marché est divisé en routeurs satellites, BUC, modems, convertisseurs de fréquence, optimiseurs de bande passante, amplificateurs.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE STATION AU SOL SATELLITE

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par les pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariats.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

