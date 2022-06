Perspectives du marché des écrans tactiles : les investisseurs manquent toujours la grande évaluation

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le « marché mondial des écrans tactiles ». Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de l’écran tactile pour une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché des écrans tactiles par déploiement, application et géographie.

Le marché des écrans tactiles était évalué à 59,06 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 137,1 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 12,0 % de 2020 à 2027.

L’adoption croissante d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables sur les marchés en développement crée de nouvelles opportunités passionnantes pour divers développements technologiques en cours qui ont conduit à une pénétration croissante de ces appareils dans les économies développées et en développement. Avec la pénétration croissante des tablettes et des smartphones dans le monde, la technologie des écrans tactiles connaît une croissance substantielle. La baisse du prix des smartphones, ainsi que des tablettes, l’adoption croissante d’une interface utilisateur innovante et avancée et l’augmentation des investissements gouvernementaux dans l’apprentissage en ligne sont quelques-uns des principaux moteurs du marché des écrans tactiles.

De plus, les kiosques à écran tactile ont une grande adaptabilité sur le marché et offrent une expérience utilisateur améliorée. Le kiosque technologiquement avancé a abouti à une interface à écran tactile moderne à partir de la conception d’interface de clavier traditionnelle, et il exécute une large gamme d’applications, qui comprend la vente de billets, le paiement de factures et les activités bancaires. De plus, plusieurs établissements d’enseignement se concentrent résolument sur l’adoption de techniques d’éducation intelligentes en adoptant des méthodes d’enseignement de haute technologie, à savoir des sessions en ligne, des cahiers intelligents et des tableaux blancs. Par exemple, en Inde, la solution I75 est conçue par Newline pour une configuration de classe intelligente. Cette solution offre une grande taille d’écran avec un affichage 4k, ce qui permet aux enseignants et aux étudiants d’avoir une expérience d’apprentissage améliorée. Par conséquent,

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché TOUCH PANEL – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000627/

Un écran tactile est un appareil de télécommunication utilisé pour recevoir des signaux micro-ondes. Ce type d’antennes est généralement utilisé pour la transmission et la diffusion. Il convertit les signaux micro-ondes en signaux électriques qui peuvent être utilisés par un ordinateur, une télévision ou d’autres appareils. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des écrans tactiles est la forte croissance du marché des satellites.

Les progrès technologiques dans le domaine des écrans tactiles, qui ont amélioré sa capacité de transmission et minimisé le coût de lancement d’un satellite pour des applications commerciales et militaires, alimentent la croissance du marché des écrans tactiles, alors que le problème de disponibilité du spectre radio peut être un facteur de restriction sur le marché. . La tendance majeure sur le marché est d’utiliser des CubeSats prêts à l’emploi et la technologie de fusée réutilisable alimentera davantage le marché des écrans tactiles dans les années à venir.

Principaux acteurs : 3M, Samsung, Xenarc Technologies Corporation, Renesas Electronics Corporation, FUJITSU LIMITED, Advantech Co. Ltd, Planar, Hitachi, Ltd, Innolux Corporation, LG Display Co., Ltd.

Le marché des écrans tactiles a été segmenté comme suit :

Marché des écrans tactiles – par technologie Infrarouge capacitif

résistif

Marché des écrans tactiles – par type de produit

Consommateur

Commercial

Industriel

Marché des écrans tactiles – par industrie Vertical

Consumer

Medical

Retail

Industrial

Others

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000627

Le scénario de rapport d’étude de marché TOUCH PANEL d’Insight Partners comprend:

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des ÉCRAN TACTILE.

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des ÉCRAN TACTILE segmenté par déploiement, composant, solution, application et géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir, soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial des ÉCRAN TACTILE.

Le chapitre 3 présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre 4 fournit un bref aperçu du paysage du marché des écrans tactiles. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST sur des scénarios mondiaux ainsi qu’une analyse de l’écosystème et des avis d’experts.

Le chapitre 5 met en évidence les tendances et les perspectives du marché des écrans tactiles et les facteurs dominants qui animent le marché, ainsi que les obstacles à la croissance du marché, ainsi que leur analyse d’impact.

Le chapitre 6 traite des revenus et des prévisions du marché, sur le marché mondial des ÉCRAN TACTILE.

Les chapitres 7, 8 et 9 traitent du marché segmenté par déploiement, application et géographie dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Le chapitre 10 présente l’impact du COVID 19 dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique, d’Amérique du Sud et des pays respectifs.

Le chapitre 11 présente le paysage du secteur et met en évidence les principaux événements du marché, ainsi que les principaux fournisseurs du marché dans l’écosystème.

Le chapitre 12 fournit les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché Écran tactile. Les entreprises ont été profilées en fonction de leurs principaux faits, descriptions d’activités, aperçu financier, analyse SWOT et développements clés.

Chapitre 13, e., L’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché TOUCH PANEL Market sur – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000627/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876