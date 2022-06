Perspectives du marché des dispositifs de signalisation jusqu’en 2025 | Scénario précis avec les dernières tendances, opportunités, aperçu de la croissance et prévisions de segment par les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Les marchés des dispositifs de signalisation devraient passer de 1588,9 millions de dollars américains en 2017 à 2675,3 millions de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 6,7% entre 2017 et 2025. Le rapport sur le marché des dispositifs de signalisation se concentre sur une segmentation approfondie de ce marché en fonction du type, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final. La segmentation géographique du rapport couvre cinq grandes régions, notamment ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Marché des dispositifs de signalisation: paysage concurrentiel et développements clés

Certains des principaux acteurs du marché de la signalisation sont ABB Ltd., Eaton Corporation PLC (Cooper Industries), Emerson Electric, Honeywell International Inc., L-3 Communication Holding, Inc., R.STAHL Inc., Rockwell Automation, Siemens AG, Thales Group et Werma Signaltechnik GmbH + Co. KG entre autres. Le marché régional a encore été divisé par les pays respectifs. Par utilisateur final, le secteur des entrepôts verticaux et des usines représentait la plus grande part du marché des dispositifs de signalisation en 2016 ; tandis que la région APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des dispositifs de signalisation avec une segmentation détaillée du marché. En outre, il analyse le scénario actuel du marché des dispositifs de signalisation et prévoit le marché jusqu’en 2025. Le rapport couvre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision. En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel, les tendances géographiques et les opportunités sur les marchés par rapport à toutes les régions géographiques. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également une analyse des cinq forces du porteur et une analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport sur le marché des dispositifs de signalisation.

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions du marché des dispositifs de signalisation qui contribuera aux revenus les plus élevés au monde en raison de l’automatisation croissante des usines de fabrication et des unités pétrochimiques nécessitant des systèmes d’exploitation et de surveillance intégrés pour les emplacements difficiles et dangereux.

Marché des dispositifs de signalisation : informations clés – tendance future

Les économies à croissance rapide en Asie-Pacifique (APAC), qui comprennent des pays comme le Japon et la Corée du Sud, sont deux des marchés en plein essor des appareils électroniques, alimentant davantage la croissance du marché des appareils de signalisation en APAC. Certains des principaux acteurs du marché des dispositifs de signalisation comprennent ABB Ltd., Eaton Corporation PLC (Cooper Industries), Emerson Electric, Honeywell International Inc., L-3 Communication Holding, Inc., R.STAHL Inc., Rockwell Automation, Siemens AG , Thales Group et Werma Signaltechnik GmbH + Co. KG entre autres.

Chaque année, plus de 37 000 incendies et explosions se produisent dans les industries et les zones de fabrication, entraînant des pertes de biens et de vies. Les pannes coûteuses, les pénuries de matériel ou la sécurité de l’environnement de fabrication sont quelques-unes des préoccupations qui doivent être résolues lors de l’installation de dispositifs de signalisation dans les industries.

Marché des dispositifs de signalisation : aperçu segmentaire

Les dispositifs de signalisation par géographie sont segmentés en Amérique du Nord, Europe, APAC, SAM et MEA. L’Amérique du Nord et l’Europe étant les régions les plus développées au monde et ayant également des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité, elles devraient donc représenter environ 60% du marché total des dispositifs de signalisation. De nombreuses usines industrielles, minières, pétrolières et gazières ainsi que le segment commercial à travers le monde sont confrontés à de graves problèmes liés aux explosions et aux accidents en raison du manque d’avertissement de danger à temps.

Les systèmes de dispositifs de signalisation sont de plus en plus ciblés en termes d’investissements, d’adoption et de mise en œuvre dans le monde entier. Des développements majeurs sont observés dans les pays développés, mais même les pays en développement ont commencé à mettre en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre des technologies intelligentes dans leurs systèmes de stationnement traditionnels. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et le Japon sont quelques-uns des principaux pays qui ont déployé avec succès des systèmes de dispositifs de signalisation et apprécient les avantages de systèmes de stationnement plus simples et efficaces.

Le marché des dispositifs de signalisation par utilisateur final vertical est segmenté en entrepôts et usines, mines, commerce, marine et autres (énergie et construction). Presque tous les domaines d’application exigent de plus en plus des capacités des dispositifs de signalisation qui améliorent la mobilité et la productivité tout en limitant les risques de sécurité. Les entrepôts et les usines représentent la plus grande part de marché du marché des utilisateurs finaux des dispositifs de signalisation et devraient continuer à dominer tout au long de la période de prévision.

