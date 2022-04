Perspectives du marché des communications unifiées par taille de l’industrie, part, revenus, régions et analyse des principaux acteurs clés 2030

Une communication unifiée fait référence à une interface commune conçue pour faciliter un mode de communication plus rapide, uniforme et accessible pour une meilleure interopérabilité entre les entités impliquées. Il peut également être décrit comme l’intégration de services de communication en temps réel tels que la messagerie instantanée (IM), la présence, la téléphonie sur protocole Internet (téléphonie IP), le partage de vidéos et de données, etc.

En outre, la demande de communication unifiée est en augmentation ces dernières années, en raison de ses fonctionnalités telles que le fonctionnement transparent, la communication en temps réel et l’intégration de contenu, qui permettent une prise de décision éclairée et des processus commerciaux rationalisés.

Le marché mondial des communications unifiées était évalué à 32 879 millions de dollars en 2016 et devrait atteindre 74 244 millions de dollars d’ici 2023, avec une croissance à un TCAC de 12,60 % de 2017 à 2023.

La tâche d’accès en temps réel à l’information devient de plus en plus complexe avec la croissance des entreprises en termes de taille, de structure et d’utilisation des appareils mobiles, des médias sociaux, des services cloud, etc. De plus, l’augmentation de la préférence pour la numérisation des infrastructures et l’influence de l’Internet des objets (IOT) complètent la croissance du marché des communications unifiées. La communication unifiée gagne du terrain parmi les utilisateurs finaux en raison de l’augmentation de la demande d’applications de mobilité, des changements dans la culture de travail et de l’acceptation accrue des solutions cloud. Cependant, les problèmes de sécurité et la sensibilisation limitée aux avantages associés au déploiement de la communication unifiée dans les régions inexploitées freinent la croissance du marché des communications unifiées. En outre, le potentiel de croissance des industries d’utilisation finale des économies en développement d’Asie-Pacifique et de la LAMEA devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs de l’industrie au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des communications unifiées est segmenté en fonction de l’application, du secteur vertical et de la région. Les applications couvertes par l’étude incluent la vidéo, la téléphonie, les conférences, la mobilité, la messagerie unifiée, la messagerie instantanée et la présence, et le centre de contact. Les secteurs industriels variés couverts dans le rapport sont l’énergie et les services publics, l’informatique et les télécommunications, la vente au détail, la santé, la fabrication, la BFSI, le secteur public, l’aérospatiale et la défense, etc. En fonction de la région, le marché est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et reste de l’Asie-Pacifique ) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Les principales entreprises décrites dans le rapport incluent Aastra, Alcatel-Lucent, At&T, Cisco, Connect solutions, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Siemens Enterprise Communications, Verizon Communications et autres.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

Ce rapport donne un aperçu des tendances, de la structure, des moteurs, des défis et des opportunités sur le marché mondial des communications unifiées.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et fournit des informations sur la structure concurrentielle du marché pour déterminer les poches d’investissement.

Les tendances actuelles et futures adoptées par les principaux acteurs du marché sont mises en évidence pour déterminer la compétitivité globale.

L’analyse quantitative de la croissance du marché des communications unifiées de 2017 à 2023 est fournie pour élaborer le potentiel du marché.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2023. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Segments de marché clés

Par demande

Vidéo

Téléphonie

Conférence

Mobilité

Messagerie unifiée

MI et présence

Centre de contact

Par industrie verticale

Énergie et services publics

Informatique et Télécom

Détail

Soins de santé

Fabrication

BFSI

Secteur public

Aéronautique et Défense

Autres

Par région

Amérique du Nord

NOUS.

Canada

Mexique

L’Europe 

ROYAUME-UNI

France

Allemagne

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

Amérique latine

Moyen-Orient

Arica

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille projetée du marché pour le marché des communications unifiées à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

