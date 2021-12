Perspectives du marché des collations spécialisées, segmentation géographique, taille et part de l’industrie, analyse complète jusqu’en 2028

Les collations spécialisées sont des collations haut de gamme contenant des aliments de grande valeur. Les collations représentaient une part de marché notable du marché mondial des aliments de spécialité. Les collations spécialisées offrent des vitamines, une faible teneur en graisses saturées et une faible teneur en sodium qui influencent positivement la demande des consommateurs.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des collations de spécialité avec une segmentation détaillée du marché par produit, catégorie, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des collations spécialisées devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des Snacks de spécialité et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1. Les producteurs de diamant bleu

2.Calbee, Inc.

3.Conagra Brands Inc.

4.Diamond Foods, LLC

5.General Mill, Inc.

6.Kellogg Company

7.Mars Incorporé

8.Nestlé SA

9.Pepsi Co.

10.La société Kraft Heinz

Le marché des collations de spécialité a connu une croissance significative en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé qui y sont associés. De plus, on estime que l’expansion des aliments prêts à l’emploi stimulera le marché des collations spécialisées dans les années à venir. La demande croissante de la région Asie-Pacifique offre une énorme opportunité de marché aux principaux acteurs opérant sur le marché des collations de spécialité.

Le marché mondial des collations spécialisées est segmenté en fonction du produit, de la catégorie et du canal de distribution. Sur la base du produit, le marché des collations spécialisées est segmenté en barres-collations, collations à base de boulangerie, collations aux noix et aux graines, collations éclatées et autres. Sur la base de la catégorie, le marché mondial des collations de spécialité a été classé comme sans gluten et à convection. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des collations spécialisées a été classé en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité et autres.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché Snacks de spécialité. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

