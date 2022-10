Perspectives du marché des chemins de fer intelligents 2022 – Explique l’impact, la part et la croissance future du COVID-19, sa taille et sa dynamique

L’étude de Market Research Future analyse les attentes élevées en matière de valorisation dans l’industrie ferroviaire intelligente. Il présente les données historiques de la demande et les prévisions 2020-2030). On estime que le marché mondial des chemins de fer intelligents atteindra une valorisation exponentielle d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 9,45 % au cours de la période de prévision – 2020 à 2030. Ce rapport présente une analyse approfondie de la taille, de la part, de l’analyse SWOT, de l’expansion des progrès futurs, croissance de l’industrie, stratégies de développement clés et données d’examens d’experts. Comme prédit par les analystes, le manque d’infrastructures TIC affectera négativement les performances du marché de 2020 à 2030. Au cours de la période de prévision, le marché sera soutenu par la demande de solutions sûres et de retours sur investissements (ROI) élevés.

Au rythme de l’adoption de la technologie par les opérateurs ferroviaires, les fournisseurs de solutions informatiques ont également amélioré l’offre pour les parties prenantes engagées. Le besoin de ces solutions ferroviaires intelligentes recevra une traction accrue, à mesure que les chemins de fer passeront au transport semi-autonome au cours des dix prochaines années. Pendant ce temps, les opérateurs ferroviaires expérimentent des solutions ferroviaires intelligentes pour offrir une expérience de transport transparente et sûre. Les opérateurs ferroviaires utilisent un logiciel d’analyse pour estimer la panne probable.

Les subventions massives accordées par les gouvernements de divers pays à la mise à niveau et à la modernisation des chemins de fer afin de simplifier leur gestion et de rendre les déplacements fluides pour le nombre toujours croissant de voyageurs sont les vents favorables au marché mondial des chemins de fer intelligents. En outre, le rythme rapide de l’urbanisation et de l’expansion de la population est également responsable de l’augmentation du marché des chemins de fer intelligents. La poussée des gouvernements vers la construction de villes intelligentes s’avère également bénéfique pour le marché.

Conducteurs intelligents de l’industrie ferroviaire

Accroître l’adoption de l’IoT

Demande croissante et services basés sur le cloud

Croissance croissante de l’hyper-urbanisation

Acteurs clés du marché ferroviaire intelligent

Les principaux acteurs du marché mondial des chemins de fer intelligents sont répertoriés comme –

Cisco Systems Inc. (États-Unis)

Alstom SA (France)

International Business Machines Corporation (États-Unis)

General Electric Inc. (États-Unis)

Huawei Technologies Co. Ltd (Chine)

Hitachi Limited (Japon)

Bombardier Inc. (Canada)

Siemens AG (Allemagne)

Teleste (Finlande)

Indra Sistemas SA (Espagne)

Groupe Thalès (France).

Segments du marché ferroviaire intelligent

Grâce à la segmentation, le marché mondial des chemins de fer intelligents a été étudié par segments de type, composant, services et solution.

Taper

Type de poste

Type de train à bord

Composant

Périphériques de mise en réseau et de connectivité

Contrôle et entretien

Caméras de vidéosurveillance

Dispositifs d’infodivertissement multimédia

Les autres

Prestations de service

Des services de consultation

Intégration et déploiement de système

Assistance & Entretien

La solution

Système de billetterie intelligent

Système d’information sur les passagers

Système de communication et de mise en réseau ferroviaire

Système de surveillance de sécurité avancé

Système d’analyse ferroviaire

Système d’information sur le fret

Moteurs et opportunités

Les chemins de fer intelligents offrent des services avancés et fiables qui améliorent l’efficacité opérationnelle, l’expérience des passagers et un retour sur investissement (ROI) élevé.

Les avancées technologiques dans les domaines du réseau, de l’accès radio, des capteurs et d’autres systèmes, ainsi que la prolifération de l’Internet des objets et des appareils IoT, augmentent la taille du marché ferroviaire intelligent.

Régions du marché ferroviaire intelligent

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Reste du monde (emprise)

