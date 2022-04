Perspectives du marché des chaussettes diabétiques 2022 Part, croissance, rapport de recherche prévisionnel 2030 | Orthofeet Inc. (États-Unis), European Lingerie Group (Europe)

La taille du marché mondial des chaussettes pour diabétiques augmentera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

L’augmentation des cas de diabète augmentera le besoin de mesures de précaution telles que l’utilisation de chaussettes pour diabétiques au cours de la période de prévision. Les données de l’Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète (FID) indiquent que 463,0 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans souffrent de diabète, dont 79,4 % vivent dans des pays sous-développés et en développement.

De plus, les soins des pieds font partie des éléments de routine essentiels pour les patients diabétiques. Même de petites coupures, fissures, callosités ou cloques peuvent causer de graves ulcères du pied. Le diabète a un impact direct sur la circulation sanguine, ce qui rend la guérison difficile pour les patients diabétiques. Ainsi, les chaussettes diabétiques jouent un rôle notable dans la prévention des infections et des ulcères du pied.

De plus, la prévention des ulcères peut également sauver les patients diabétiques de l’amputation. Ces facteurs avantageux peuvent stimuler la croissance du marché mondial des chaussettes pour diabétiques au cours de la période de prévision.

Outre la propriété de prévention des ulcères des chaussettes pour diabétiques, il existe divers autres avantages qui rendent les chaussettes pratiques pour les patients diabétiques. De tels facteurs peuvent alimenter la croissance du marché mondial des chaussettes pour diabétiques. Les chaussettes pour diabétiques sont fabriquées à partir de matériaux très utiles pour prévenir l’humidité et les bactéries. Les fibres d’acrylique, de laine mérinos et de bambou utilisées dans la fabrication des chaussettes pour diabétiques aident à garder les pieds propres et à l’abri de l’humidité. Cela peut inclure la croissance du marché mondial des chaussettes pour diabétiques en stimulant la demande pour le produit.

Analyse régionale

La région Amérique du Nord présente la contribution maximale à la croissance du marché mondial des chaussettes pour diabétiques. La forte omniprésence du diabète en Amérique du Nord est attribuée à la croissance du marché régional. En dehors de cela, les investissements lourds dans les produits pour diabétiques devraient afficher des résultats de croissance prometteurs. De plus, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’analyse.

Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 :

L’ensemble du secteur industriel a été impacté négativement pendant la pandémie de COVID-19. Les règles strictes et les confinements imposés par les gouvernements dans divers pays ont perturbé l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le confinement a forcé les gens à éliminer les achats non essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Il a réduit la demande de chaussettes diabétiques pendant quelques mois. Cependant, alors que les gouvernements de divers pays ont commencé à lever les restrictions de verrouillage, le marché mondial des chaussettes pour diabétiques devrait reprendre au même rythme.

Segmentation du marché Chaussettes diabétiques :

Par type

Longueur de la cheville

Mollet

Longueur du genou

Par canal de vente

Canal hors ligne

Chaîne en ligne

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Joueurs clés

Colfax Corporation (États-Unis)

I-Runner (États-Unis)

Orthofeet Inc. (États-Unis)

Groupe européen de lingerie (Europe)

Drew Shoe (États-Unis)

Creswell Sock Mills (États-Unis)

Pantherella International Group (Angleterre)

Nishika Garments International LLP (Inde)

Simcan Enterprises Inc. (Canada)

Drew Shoe. (États-Unis)

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

