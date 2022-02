Perspectives du marché des centrales électriques flottantes avec une croissance fulgurante par les principaux acteurs General Electric, Siemens AG, Wartsila, Floating Power Plant A/S et autres

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché des centrales électriques flottantes et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyses, etc.

En outre, les principaux acteurs du marché des centrales électriques flottantes influençant le marché sont présentés dans l’étude, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années. Certains des principaux acteurs influençant le marché sont General Electric, Siemens AG, Wartsila, Floating Power Plant A/S et Mitsubishi Heavy Industries. En outre, Caterpillar Energy Solutions, Kyocera TCL Solar, Vikram Solar Pvt. Ltd., MAN Diesel & Turbo SE et Ciel & Terre International sont quelques autres acteurs importants sur le marché des centrales électriques flottantes.

Les demandes croissantes d’électricité dans les pays insulaires favorisent l’adoption de ces systèmes. Cependant, la complexité et les préoccupations environnementales liées à l’utilisation de centrales nucléaires flottantes devraient entraver la croissance du marché des centrales électriques flottantes dans les années à venir. Les investissements croissants des gouvernements de divers pays asiatiques tels que l’Inde, le Japon, l’Australie et la Chine dans le déploiement des centrales électriques flottantes utilisant différentes sources d’énergie renouvelables devraient offrir de nombreuses opportunités aux acteurs du marché.

Une solution réalisable pour fournir aux pays insulaires des capacités électriques à des coûts peu élevés par rapport à la pose des câbles sous-marins pour connecter ces îles au réseau continental est une centrale électrique flottante. L’approvisionnement en électricité des îles éloignées était une tâche difficile et coûteuse dans les temps anciens, mais avec l’émergence de centrales électriques flottantes, cela est devenu facile et plutôt moins coûteux. Ces centrales électriques peuvent être montées sur des navires sur les lignes maritimes, ou sur des navires off-shore tels que des navires, des barges, ou toute autre unité mobile off-shore. Exploiter le potentiel des sources d’énergie renouvelables telles que le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité et le gaz naturel liquéfié (GNL) est l’un des principaux avantages de ces centrales et serait observé dans les prochaines années.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des centrales électriques flottantes en fonction de la source d’énergie et de la capacité. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des centrales électriques flottantes pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché des centrales électriques flottantes de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

