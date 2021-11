Perspectives du marché des cartes comarquées et d’affinité 2022 : de grandes choses se produisent | Acteurs mondiaux – First National Bank of Omaha., JPMorgan & Chase Co., Openbank, Synchrony

Un nouveau rapport informatif intitulé « Taille du marché des cartes comarquées et d’affinité 2021 par les principaux acteurs, répartition des segments rentables, types, applications, prévisions jusqu’en 2030 » a récemment été publié par Absolute Markets Insights dans sa gigantesque base de données qui aide à façonner l’avenir de les entreprises en prenant des décisions d’affaires bien informées.

Le marché mondial des cartes comarquées et d’affinité a représenté un chiffre d’affaires de 1784,62 milliards de dollars US en 2020 et devrait générer 2328,46 milliards de dollars US d’ici la fin de 2030, avec un TCAC de 2,9 %. À l’heure actuelle, le marché renforce sa présence et certains des acteurs clés de l’étude sont Bank of America Corporation, Barclays, Capital One, Citigroup Inc., Commerce Bancshares, Inc., First National Bank of Omaha., JPMorgan & Chase Co. ., Openbank, Synchrony et US Bank National Association, entre autres. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Cette étude de rapport de marché sur les cartes comarquées et d’affinité décrit un secteur productif et motivé ainsi qu’un pronostic de marché. Les acteurs de l’industrie seraient en mesure de prendre des décisions intelligentes sur la base des résultats de l’étude. Dans l’ensemble, la recherche est un outil utile pour établir un avantage concurrentiel sur les concurrents et une rentabilité à long terme dans l’économie existante. Cette étude de rapport sur le marché des cartes comarquées et d’affinité fournit des informations détaillées sur plusieurs aspects industriels tels que les techniques, les modèles et les concurrents importants opérant dans des districts séparés. Les examinateurs utilisent des processus de test point par point pour fournir des informations précises et cruciales sur l’état et la progression de la vitrine.

Les analystes de marché et les chercheurs ont effectué une analyse approfondie du marché mondial des cartes comarquées et d’affinité à l’aide de méthodologies de recherche telles que PESTLE et l’analyse des cinq forces de Porter. Ils ont fourni des données de marché précises et fiables et des recommandations utiles dans le but d’aider les acteurs à avoir une vue d’ensemble du scénario global du marché actuel et futur. Le rapport sur Co-Branded And Affinity Cardss comprend une étude approfondie des segments potentiels, y compris le type de produit, l’application et l’utilisateur final, ainsi que leur contribution à la taille globale du marché.

En outre, les revenus du marché en fonction de la région et du pays sont fournis dans le rapport sur les cartes comarquées et d’affinité. Les auteurs du rapport ont également mis en lumière les tactiques commerciales communes adoptées par les acteurs. Les principaux acteurs du marché mondial des cartes comarquées et d’affinité et leurs profils complets sont inclus dans le rapport. En outre, les opportunités d’investissement, les recommandations et les tendances actuelles sur le marché mondial des cartes comarquées et d’affinité sont cartographiées par le rapport. Grâce à ce rapport, les principaux acteurs du marché mondial des cartes comarquées et d’affinité seront en mesure de prendre de bonnes décisions et de planifier leurs stratégies en conséquence pour garder une longueur d’avance.

Le paysage concurrentiel est un aspect essentiel que tout acteur clé doit connaître. Le rapport met en évidence le scénario concurrentiel du marché mondial des cartes comarquées et d’affinité pour connaître la concurrence aux niveaux national et mondial. Les experts du marché ont également présenté les grandes lignes de chaque acteur majeur du marché mondial Cartes comarquées et d’affinité, en tenant compte d’aspects clés tels que les domaines d’activité, la production et le portefeuille de produits. En outre, les entreprises du rapport sont étudiées en fonction de facteurs clés tels que la taille de l’entreprise, la part de marché, la croissance du marché, les revenus, le volume de production et les bénéfices.

Tendances de l’industrie

On observe que le marché des cartes comarquées et d’affinité est en croissance au niveau mondial en raison de l’adoption des cartes comme mode de paiement préféré de la population en général. Les cartes comarquées sont des types spécifiques de cartes de paiement fournies par les banques et les institutions financières principalement en collaboration avec une organisation. L’organisation collaboratrice fait généralement partie de secteurs verticaux tels que les biens de consommation, le commerce électronique, la mode, les voyages et l’hôtellerie, entre autres.

L’adoption de cartes comarquées et d’affinité devrait être motivée par divers facteurs, notamment la demande des utilisateurs de paiements par carte pour les dépenses de vente au détail et de commerce électronique et l’adoption croissante du secteur des voyages et des transports, entre autres. Il y a eu une croissance constante du nombre de passagers aériens au niveau mondial. Cela a conduit les compagnies aériennes à acheter plus d’avions pour faciliter le voyage du nombre croissant de passagers. En outre, les supports en ligne sont utilisés à grande échelle pour la réservation de billets pour le secteur de l’aviation.

En raison de la prise de conscience croissante des avantages liés au transport aérien et de la disponibilité de méthodes de réservation plus faciles, ce secteur est devenu un segment cible pour la collaboration entre les entreprises du secteur de l’aviation et les institutions financières. Ces collaborations ont conduit à la création de différentes cartes co-brandées. La croissance du marché Cartes comarquées et d’affinité devrait être limitée en raison du stade de maturité du marché dans le scénario actuel. Des marques de divers secteurs verticaux ont déjà conclu des partenariats avec des banques et d’autres institutions financières pour des cartes comarquées. L’augmentation des nouvelles marques couplée à l’avènement des cartes virtuelles devrait donner au marché une nouvelle direction sur la voie de la croissance.

Marché mondial des cartes comarquées et d’affinité :

Marché des cartes comarquées et d’affinité: par type de carte

Cartes de débit ou prépayées

Cartes de crédit

Marché des cartes comarquées et d’affinité : par émetteur

Banques

Institutions financières

Marché des cartes comarquées et d’affinité : par catégorie de carte

Cartes basées sur des points de récompense

Cartes basées sur des remises

Cartes basées sur la charité

Marché des cartes comarquées et d’affinité: par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Dans ce rapport d’étude de marché sur les cartes comarquées et d’affinité, les données d’analyse des études de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché sur les cartes comarquées et d’affinité, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

« Tendances du marché des cartes comarquées et d’affinité :

Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des cartes comarquées et d’affinité en fonction de leur type, sous-type et technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

Industry to Industry détient la plus grande part du marché des cartes comarquées et d’affinité

Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des cartes comarquées et d’affinité.

Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

On s’attend à ce que la demande des régions/géographiques stimule la croissance »

