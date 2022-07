Perspectives du marché des batteries secondaires : les investisseurs manquent toujours la grande évaluation

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des batteries secondaires jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie (batterie secondaire au plomb, batterie secondaire au lithium-ion, autres technologies); Application (automobile, industrie, batteries portables, dispositif médical, chariot élévateur, autres) », le marché était évalué à 52 884,4 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 85 395,2 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

La pénétration croissante des smartphones soutient la croissance du marché des batteries secondaires

Principaux acteurs : Amperex Technology Limited, BYD Company Ltd, Duracell Inc., EnerSys, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Panasonic Corporation, Saft Groupe SA, Samsung SDI Co., Ltd., GS Yuasa International Ltd., LG Chem

L’industrie mondiale des batteries connaît une croissance dans diverses économies développées et en développement en raison de ses caractéristiques robustes, telles qu’une densité plus élevée et un cycle de vie plus long. Ces facteurs stimulent la croissance de l’industrie des batteries dans toutes les régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’APAC. Les batteries lithium-ion sont principalement utilisées comme batterie secondaire dans les appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les iPod, les ordinateurs portables et les appareils portables. Ces batteries rechargeables sont également susceptibles de dominer les applications automobiles, industrielles et de stockage d’énergie. À l’heure actuelle, la demande de produits de consommation connectés et intelligents est supérieure à celle des produits électroniques conventionnels.

Le smartphone est l’un des segments à la croissance la plus rapide de l’industrie de l’électronique grand public, et il a un impact énorme sur le secteur des batteries secondaires. Ces technologies de batterie ont révolutionné les tablettes et les smartphones et trouvent désormais des applications dans les écrans de bureau, les ordinateurs portables, les appareils portables et les PC. En raison de la concurrence féroce dans le , les fabricants d’appareils se concentrent constamment sur la conception de systèmes à faible coût dotés d’écrans de haute qualité, d’une navigation facile et d’une longue durée de vie de la batterie.

L’adoption croissante d’appareils électroniques grand public à travers le monde en raison de la transition du remplacement des batteries au plomb par des batteries lithium-ion pour économiser de l’espace et l’augmentation des investissements dans les véhicules électriques sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient alimenter la demande d’un secondaire batterie dans toutes les zones géographiques clés au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’Europe est également un marché important pour la croissance future du marché des batteries secondaires au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’entreprises investissant dans les véhicules électriques. La région se caractérise par des pays bien développés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui sont les principaux marchés pour l’adoption et la croissance de la batterie secondaire.

Aperçu du marché – Marché de la batterie secondaire

Demande croissante de batterie secondaire dans la technologie de stockage d’énergie

Face aux préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux de l’utilisation des combustibles fossiles et les avantages des réseaux énergétiques, les ingénieurs adoptent progressivement des solutions de stockage d’énergie. Étant donné que cette solution permet de faire face à l’intermittence de l’énergie éolienne et solaire, elle répond également rapidement aux fortes fluctuations de la demande, ce qui rend le réseau plus réactif et réduit la nécessité de développer des centrales électriques de secours. La demande croissante d’appareils portables alimentés par batterie économes en énergie, le besoin croissant de moderniser l’infrastructure électrique existante et la préférence croissante pour les sources d’énergie renouvelables sont parmi les facteurs importants qui propulsent la croissance de l’industrie du stockage de l’énergie. La plupart des projets de stockage d’énergie développés par des gestionnaires de systèmes indépendants (ISO) utilisent des batteries lithium-ion qui fournissent suffisamment d’énergie pour répondre à la demande reçue par le réseau local.

Le marché mondial des batteries secondaires a été segmenté comme suit :

Marché des batteries secondaires – par technologie

Batterie secondaire au plomb Batterie secondaire

au lithium-ion

Autres technologies

Marché des batteries secondaires – par application

Automobile

Industriel

Batteries portables

Dispositif médical

Chariot élévateur

Autres applications

Le scénario de rapport d’étude de marché sur les batteries secondaires d’Insight Partners comprend:

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial BATTERIE SECONDAIRE.

Le rapport commence par les principaux points à retenir, soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial Batterie secondaire.

Le chapitre 3 présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre 4 fournit un bref aperçu du paysage du marché Batterie secondaire. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST sur des scénarios mondiaux ainsi qu’une analyse de l’écosystème et des avis d’experts.

Le chapitre 5 met en évidence les tendances et les perspectives du marché Batterie secondaire et les facteurs dominants qui animent le marché, ainsi que les obstacles à la croissance du marché, ainsi que leur analyse d’impact.

Le chapitre 6 traite des revenus et des prévisions du marché, sur le marché mondial de la batterie secondaire.

Les chapitres 7, 8 et 9 traitent du marché segmenté par déploiement, application et géographie dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Le chapitre 10 présente l’impact du COVID 19 dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique, d’Amérique du Sud et des pays respectifs.

Le chapitre 11 présente le paysage du secteur et met en évidence les principaux événements du marché, ainsi que les principaux fournisseurs du marché dans l’écosystème.

Le chapitre 12 fournit les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché Batterie secondaire. Les entreprises ont été profilées en fonction de leurs principaux faits, descriptions d’activités, aperçu financier, analyse SWOT et développements clés.

Chapitre 13, e., L’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

