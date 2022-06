Perspectives du marché des avions à émission zéro 2021, stratégies commerciales, défis et analyse d’impact du COVID-19 2030

La taille du marché mondial des avions zéro émission devrait croître à un TCAC de 20,7 % de 2022 à 2030. Les avions zéro émission utilisent des sources d’énergie qui ne libèrent aucun effluent nocif dans l’environnement. Ils constituent une option viable pour propulser les avions dans un contexte de baisse rapide des réserves de combustibles fossiles, des coûts d’exploitation élevés des avions et de l’augmentation de l’effet de serre dans le monde. Des experts développent et testent en permanence des technologies aéronautiques à zéro émission utilisant de l’hydrogène, de l’électricité et des cellules solaires. Des entreprises telles que magniX, ZeroAvia, Inc. et d’autres ont testé avec succès leurs avions zéro émission ces dernières années.

Les avions traditionnels contribuent de manière significative aux émissions de CO2 en brûlant de grandes quantités de carburéacteur, et ils ont également un impact sur la concentration d’autres gaz et polluants dans l’atmosphère. La libération de ces polluants dangereux provoque des augmentations à long terme des niveaux d’ozone, des émissions de soufre en aérosol et des traînées d’eau. La libération de ces polluants contribue de manière significative au réchauffement climatique. Ces facteurs nécessitent une action immédiate des leaders de l’industrie aéronautique (Airbus, Boeing, etc.) pour passer à des carburants plus propres (hydrogène ou batteries) ; les réglementations gouvernementales pour contrôler les émissions causées par les avions d’aujourd’hui ; et des politiques qui créent un environnement favorable à l’introduction d’avions neutres en carbone à l’avenir.

Pour lutter contre l’augmentation des émissions de CO2 et d’autres émissions nocives des avions actuellement en service, les gouvernements du monde entier élaborent des feuilles de route pour réduire la pollution causée par les avions alimentés au kérosène. Par exemple, la Corée du Sud, l’Allemagne, les États-Unis et la France ont formulé des plans stratégiques concernant la transition vers des avions électriques/à hydrogène. De plus, diverses entreprises dans le monde conçoivent des avions propulsés par des batteries, de l’hydrogène, des technologies hybrides et des cellules solaires. Les avions à zéro émission propulsés par de telles sources d’énergie peuvent réduire considérablement les émissions, et des plates-formes telles que les taxis aériens peuvent faire des déplacements urbains sans tracas une réalité en quelques années. L’arrivée de tels avions pourrait réduire considérablement notre dépendance aux combustibles fossiles au fil du temps et ouvrir de nouvelles voies pour une aviation durable.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des avions à zéro émission

L’épidémie de COVID-19 a créé un défi économique, de santé publique et logistique sans précédent dans le monde entier ; cependant, les offres se sont intensifiées lorsque COVID-19 a frappé. Au cours des derniers mois, l’un des effets les plus importants du COVID-19 a été une diminution de l’adoption des technologies d’IA par les aéroports et les compagnies aériennes. Par exemple, en raison d’une réduction considérable du trafic aérien, plusieurs compagnies aériennes et aéroports pourraient retarder le déploiement de plusieurs technologies d’IA. Cela entrave l’installation de l’IA dans le secteur aérospatial à l’échelle mondiale.

En Amérique du Nord et en Europe, la tendance des clients a connu une baisse depuis la mi-mars 2020, en raison de la crise du COVID-19. Cependant, la plupart des pays asiatiques ont maintenu ou augmenté leur niveau d’optimisme. De nombreux consommateurs de divers pays s’attendent à une baisse de leurs revenus, tandis que certains consommateurs en Chine et en Inde s’attendent à une augmentation de leurs revenus.

Global Zero – Dynamique du marché des avions à émission

Moteurs : Réduction des émissions de GES

Par rapport au carburéacteur et aux carburants d’aviation durables (types de biocarburants d’aviation avancés utilisés dans les avions à réaction), l’utilisation de l’énergie électrique, de l’hydrogène et de l’énergie solaire pour alimenter les avions à zéro émission réduira considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Nous pouvons utiliser l’hydrogène comme source d’énergie de deux manières différentes. Dans le cas de la propulsion par pile à combustible, les émissions gazeuses de l’avion se limitent à la vapeur d’eau, qui est produite comme sous-produit du processus de production d’énergie. De même, les avions propulsés par l’énergie solaire et les batteries électriques sont neutres en carbone. L’introduction de tels avions à émission zéro devrait se traduire par des opérations aériennes futures plus propres, plus silencieuses et plus durables.

Contraintes : Défis technologiques associés aux avions solaires, électriques et à hydrogène

Les avions à zéro émission ont un bel avenir devant eux, grâce à de faibles coûts d’exploitation, à l’absence d’émissions de carbone et à la capacité de voler avec des sources d’énergie abondantes comme l’hydrogène et l’énergie solaire. Les ingénieurs doivent développer des technologies innovantes pour reconnaître les défis tels que les rapports poids/énergie associés aux avions électriques, moins d’énergie solaire capturée par les cellules solaires montées sur un avion solaire et la faible densité énergétique de l’hydrogène tout en recevant un soutien massif des gouvernements et des associations du monde entier. monde.

Parce que le soleil et l’avion se déplacent constamment dans l’atmosphère des avions solaires, l’angle de capture du soleil pour frapper les panneaux solaires est extrêmement irrégulier. Les panneaux solaires ne collectent donc pas beaucoup d’énergie. Actuellement, les avions à énergie solaire ne captent qu’environ 10 à 20 % de l’énergie solaire.

Opportunités : Initiatives gouvernementales proactives vers des avions à propulsion zéro émission

Passer du kérosène à l’hydrogène ou aux avions alimentés par batterie nécessitera beaucoup de volonté politique de la part des gouvernements du monde entier. Divers gouvernements ont élaboré des politiques et une feuille de route pour soutenir les infrastructures aéronautiques à base d’hydrogène dans leurs pays respectifs afin de réduire les émissions mondiales de carbone. Le ministère de la Défense (DOD) et le département de l’énergie des États-Unis (DOE) ont signé un protocole d’entente (PE) le 22 juillet 2010, pour coordonner les efforts visant à améliorer la sécurité énergétique du pays et établir un leadership fédéral dans la transition vers une faible -économie du carbone. La fabrication installe des piles à combustible avancées pour l’alimentation secondaire dans les équipements de soutien au sol des aéroports, et les avions du DOD à bord devraient être l’un des points forts du protocole d’entente.

Portée de l’ avion zéro émission

L’étude classe le marché des avions zéro émission en fonction de la source, de l’application, de la gamme et du type aux niveaux régional et mondial.

Par source Outlook ( milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Hydrogène

Électrique

Solaire

Par application Outlook ( milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Avion de passagers

Avion cargo

Par gamme de perspectives ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

À court terme

Moyen-courrier

Long-courrier

Par type Outlook ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Cloison arrière turbopropulseur

Système de turbosoufflante

Corps d’aile mélangé

Perspectives par région ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par source, le segment de l’hydrogène devrait représenter la plus grande part de marché

Le marché zéro émission a été segmenté en hydrogène, électrique et solaire par source. En 2021, l’hydrogène détenait la plus grande part de marché et représentait 94,5% de la part de marché. L’hydrogène est un carburant propre qui ne produit que de l’eau lorsqu’il est brûlé dans une pile à combustible. L’hydrogène peut être fabriqué à partir d’un large éventail de ressources, par exemple la biomasse, le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. Ces caractéristiques en font un carburant souhaitable pour les transports, y compris les voyages en avion.

Ces dernières années, de petites et grandes entreprises ont lancé la R&D pour des avions à hydrogène, et quelques-unes ont même testé leurs prototypes. Par exemple, en septembre 2020, ZeroAvia, Inc. a effectué son premier vol à hydrogène. Airbus SAS a dévoilé trois concepts à hydrogène pour le premier avion commercial zéro émission au monde, qui pourrait entrer en service d’ici 2035. En outre, plusieurs sociétés, telles que Cummins Inc., conçoivent des piles à combustible pour alimenter les avions à hydrogène du futur. De tels développements devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des avions zéro émission a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des avions zéro émission en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est attribué à l’augmentation de la R&D pour le développement d’avions à hydrogène dans des pays importants tels que la Chine, l’Australie, la Corée du Sud et d’autres. Les gouvernements de Chine et de Corée du Sud prennent plusieurs initiatives pour remplacer l’utilisation du kérosène par l’hydrogène pour les avions de nouvelle génération, ce qui devrait accélérer le rythme des développements et des progrès du marché des avions à hydrogène dans la région à l’avenir.

L’Asie-Pacifique possède un potentiel de croissance élevé pour le marché des avions à hydrogène, en raison d’une augmentation rapide du développement de produits d’avions à hydrogène dans des pays tels que la Chine, la Corée du Sud et l’Australie. Plusieurs initiatives gouvernementales pour le développement de l’infrastructure des avions à hydrogène devraient stimuler la croissance du marché des avions à hydrogène dans cette région. Par exemple, en janvier 2019, le gouvernement coréen a dévoilé la feuille de route de l’économie de l’hydrogène pour créer un écosystème de l’industrie de l’hydrogène, y compris la production d’énergie, le stockage, le transport, la sécurité et l’exploitation de son utilisation.

Principaux acteurs du marché

Le marché des avions zéro émission est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels qu’Airbus SAS, Bye Aerospace, AeroDelft, Eviation Aircraft, Lilium, Pipistrel doo, Wright Electric, HES Energy Systems Joby Aviation et ZeroAvia, Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.