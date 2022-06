Perspectives du marché des arômes et des parfums 2021, stratégies commerciales, défis et analyse d’impact COVID-19 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des arômes et des parfums devrait passer de 29,3 milliards USD en 2021 à 43,9 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 5,2 % de 2022 à 2030 . Les soins personnels constituent un segment d’application important, en raison de l’augmentation de la demande de déodorants, savons, crèmes, talcs, parfums et huiles capillaires. L’augmentation de la demande de désodorisants pour voitures et chambres et la popularité croissante de l’aromathérapie devraient stimuler la croissance du marché des ingrédients de parfumerie. Le secteur de l’hôtellerie connaît également une croissance de la demande de parfums pour créer une atmosphère agréable. Les parfums sont largement approuvés pour un usage industriel, tels que les parfums d’ambiance pour les biens de consommation durables et les accessoires de soins personnels, qui étaient une catégorie inexplorée auparavant. De plus, du fait de la croissance du revenu disponible, davantage de consommateurs locaux, notamment les jeunes consommateurs, optent pour des biens de qualité. Dans le sillage de la pandémie mondiale, une plus grande concentration sur les produits d’hygiène a stimulé le marché des parfums nouveaux et créatifs utilisés dans des produits tels que les nettoyants pour les mains, les désinfectants et les nettoyants pour sols. De plus, en 2021, le segment synthétique détenait la plus grande part de marché en fonction de la nature du marché mondial des arômes et des parfums.

L’industrie mondiale des arômes alimentaires est portée par une augmentation de la demande de plats cuisinés et de restauration rapide. Parmi les autres facteurs qui contribuent à la croissance des produits aromatiques, citons les technologies innovantes, l’introduction de nouveaux arômes et un afflux important d’investissements dans les activités de R&D. Les saveurs naturelles deviennent de plus en plus populaires à mesure que les gens deviennent plus soucieux de leur santé. En outre, le marché des arômes et des parfums s’est développé en raison d’une forte demande d’arômes dans les pays européens pour produire des produits alimentaires commercialisés au label propre ou écologiques, sans additifs ni autres produits chimiques nocifs.

Étendue du marché mondial des arômes et parfums

L’étude classe le marché des arômes et des parfums en fonction du type, de la nature, de l’application et de la région .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Les saveurs

Fragrance

Par Nature Outlook ( Ventes, Millions USD, 2017 – 2030 )

Naturel

Synthétique

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Naturel

Synthétique

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des arômes et des parfums

Le marché mondial des arômes et des parfums est très concurrentiel. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché sont :