Perspectives du marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, segmentation géographique, taille de l’industrie, part et analyse qualitative d’ici 2028

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Bauerfeind USA Inc

OTTOBOCK

medi GmbH & Co. KG

Essity Medical Solutions

Thuasne USA

Zimmer Biomet

DJO, LLC

�?ssur

DeRoyal Industries, Inc

Alcare Diagnostic Research Center Pvt. Ltd

Analyses et aperçus clés du marché :

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les appareils orthopédiques et les supports sont des équipements orthopédiques utilisés à l’extérieur pour maintenir, aligner, corriger et soutenir certaines parties du corps lors de la guérison d’une blessure. Ils sont fabriqués à partir de matériaux spécialisés avec des conceptions intelligentes qui offrent un soutien ciblé intense à la colonne vertébrale, au genou, au pied, au coude supérieur, à la cheville, à l’épaule, à la hanche et à d’autres parties du corps. Les accolades et les supports aident également à protéger les articulations après les chirurgies et offrent une sensation de mobilité aux patients souffrant de problèmes musculo-squelettiques.

Étendue du marché et taille du marché des appareils orthopédiques en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des orthèses et supports orthopédiques est segmenté en orthèses et supports de cheville, déambulateurs et orthèses, orthèses et supports de hanche, de dos et de colonne vertébrale, attelles et supports de genou, accolades et supports d’épaule, accolades et supports de coude, orthèses et supports pour les mains/poignets, et orthèses et supports pour le visage.

Sur la base du type, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en appareils souples et élastiques, en appareils articulés et en appareils rigides.

Sur la base de l’application, le marché des appareils orthopédiques et des supports est segmenté en soins préventifs, lésions ligamentaires, rééducation postopératoire, arthrose, thérapie de compression et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des appareils et supports orthopédiques est segmenté en cliniques orthopédiques, pharmacies de détail et autres.

Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par région:

Le marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La section par pays du rapport sur le marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord dans le secteur de la santé

7 Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par type de produit

8 Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par modalité

9 Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par type

10 Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par mode

11 Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par utilisateur final

12 Marché des appareils et supports orthopédiques en Amérique du Nord, par géographie

13 Amérique du Nord Marché des appareils orthopédiques et supports, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

