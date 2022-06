Perspectives du marché des anesthésiques locaux 2029: principales entreprises, tendances, détails des facteurs de croissance par régions, types et applications

Data Bridge Market Research analyse que le marché des anesthésiques locaux était évalué à 9,24 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,34 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Le rapport sur le marché des anesthésiques locaux fournit une fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Le rapport de marché contient une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent la perspicacité de l'industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l'analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l'industrie, les moteurs, les contraintes, les opportunités clés, les perspectives de la technologie et des applications, pays- analyse au niveau et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d'entreprises clés. Avec l'année de base particulière et l'année historique, certaines estimations et calculs sont effectués dans ce rapport de classe mondiale.

Ces dernières années, le marché des anesthésiques locaux devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Au cours de la période d’étude, un nombre croissant de chirurgies a été un facteur important d’expansion du marché. Selon le rapport sur les statistiques de chirurgie plastique, le nombre total de traitements cosmétiques effectués en 2020 aux États-Unis était de 2 314 720, dont 211 067 procédures de liposuccion. Étant donné que l’anesthésie locale est couramment utilisée dans ces procédures, la demande de médicaments d’anesthésie augmentera à mesure que le nombre de ces chirurgies augmentera. Cela a donc conduit à la forte demande d’anesthésiques locaux sur le marché.

Définition du marché mondial des anesthésiques locaux

Un anesthésique local est un type de médicament utilisé pour engourdir une partie spécifique du corps. Ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter les troubles douloureux, prévenir la douleur pendant les procédures ou les opérations et soulager la douleur après la chirurgie. Les anesthésiques locaux empêchent les nerfs d’une zone spécifique de votre corps de transmettre des impulsions à votre cerveau. Les dentistes, chirurgiens, anesthésistes, médecins généralistes et autres médecins sont les fournisseurs les plus courants d’anesthésiques locaux. Des médicaments sur ordonnance ou en vente libre avec anesthésie locale modérée sont également disponibles en pharmacie. Les anesthésiques locaux peuvent être administrés sous forme d’injections, de crèmes, de gels, de sprays ou de pommades, selon l’utilisation.

Dynamique du marché des anesthésiques locaux

Conducteurs

Augmentation du nombre de chirurgies

Le nombre croissant de chirurgies telles que les procédures dentaires, les chirurgies esthétiques et les chirurgies plastiques est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché local des anesthésiques. L’augmentation des incidents de blessures et d’accidents entraîne la nécessité d’interventions chirurgicales et influencera donc davantage la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des anesthésiques locaux est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché des anesthésiques locaux. De plus, un revenu disponible élevé et l’utilisation croissante d’anesthésiques locaux pour la douleur postopératoire entraîneront l’expansion du marché des anesthésiques locaux. Parallèlement à cela, la population gériatrique croissante et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des anesthésiques locaux. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des anesthésiques locaux au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des anesthésiques locaux

D’autre part, le coût élevé associé aux anesthésiques locaux entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché local des anesthésiques. De plus, des directives strictes, ainsi que des réglementations et des effets secondaires liés à l’administration d’anesthésiques locaux tels que la douleur, les étourdissements, les contractions musculaires, la faiblesse, les vomissements et autres, agiront comme un frein au marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la prévision. période 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des anesthésiques locaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché local des anesthésiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Analyse épidémiologique des patients

Le marché local des anesthésiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des anesthésiques locaux

L’utilisation de l’anesthésique local dans le traitement des patients infectés par le COVID-19 est de plus en plus demandée en raison de ses avantages et de son faible risque de transmission virale. De plus, selon un article intitulé « Topical Lignocaine Anesthesia for Oropharyngeal Sampling for COVID-19 » publié en octobre 2020, les applications topiques de lignocaïne oropharyngée ont considérablement augmenté le niveau de confort des patients lors du prélèvement oropharyngé pour COVID-19 et n’a pas affecté la détection du SRAS-CoV-2 dans les voies respiratoires supérieures. En conséquence, l’étude a conclu que la lidocaïne oropharyngée topique pourrait être utilisée pour réduire l’échantillonnage d’inoculum viral chez les personnes soupçonnées d’être infectées par le COVID-19. De telles recherches devraient accroître l’utilisation de médicaments anesthésiques locaux dans le traitement des patients atteints de COVID-19 dans le monde entier.

Développement récent

En janvier 2021, Laboratoires Théa SAS (Théa) a convenu d’acheter sept produits ophtalmiques de marque à Akorn Operating Firm LLC, la première société pharmaceutique indépendante d’Europe spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits de soins oculaires. Théa pourra ajouter à son portefeuille des produits de marque Akorn, dont Akten (gel ophtalmique de lidocaïne HCl), un anesthésique local destiné à l’anesthésie de la surface oculaire lors d’opérations ophtalmologiques, à la suite de ce mouvement stratégique.

Portée du marché mondial des anesthésiques locaux

Le marché des anesthésiques locaux est segmenté en fonction de l’application, du type de médicament, de la démographie, de la posologie , de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

Chirurgies générales

Chirurgie esthetique

Chirurgies esthétiques

Chirurgies dentaires

Les autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des médicaments hépatiques est segmenté en chirurgies générales, chirurgie plastique, chirurgies esthétiques, chirurgies dentaires et autres.

Type de médicament

Bupivacaïne

Ropivacaïne

Lidocaïne

Chloroprocaïne

Articaïne

Benzocaïne

Les autres

Sur la base du type de médicament, le marché mondial des médicaments hépatiques est segmenté en bupivacaïne, ropivacaïne, lidocaïne, chloroprocaïne, articaïne, benzocaïne et autres.

Démographique

Pédiatrique

Adultes

Gériatrique

Sur la base de la démographie, le marché des anesthésiques locaux est segmenté en pédiatrique, adulte et gériatrique.

Dosage

Liquides

Crèmes

Gélules

Vaporisateurs

Correctifs

Injectables

Sur la base du dosage, le marché des anesthésiques locaux est segmenté en liquides, crèmes , gels, sprays, patchs et injectables.

Voie d’administration

Inhalation

Intraveineux

Topique

Le segment de la voie d’administration pour le marché des anesthésiques locaux est segmenté en inhalation, intraveineuse et topique.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché local des anesthésiques est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché local des anesthésiques a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des anesthésiques locaux sont :

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

Baxter (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Eisai Co., Ltd. (Japon)

Aspen Holdings (Afrique du Sud)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

bela-pharm GmbH & Co. KG (Allemagne)

Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne)

Pacira Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Septodont Holding (France)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Pierrel (Italie)

Sagent Pharmaceutical, Inc. (États-Unis)

Sanofi (France)

Novartis AG (Suisse)

