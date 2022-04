Perspectives du marché de l’industrie du ciment par taille, part, revenus, régions et analyse des principaux acteurs clés de l’industrie 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’industrie du ciment. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur l’industrie du ciment présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’industrie du ciment est principalement tirée par le nombre conséquent d’activités de construction avec la demande croissante et un besoin croissant de complexes résidentiels de population urbanisée. De plus, la construction de divers projets d’infrastructure tels que des aéroports et des routes, entrepris par le gouvernement ces derniers temps, propulse la croissance du marché. Parmi les principaux acteurs figurent UltraTech Cement Limited, Ambuja Cements Limited, ACC Limited, Shree Cement Limited.

L’Inde est le deuxième producteur de ciment au monde, représentant plus de 7 % de la capacité installée mondiale. Au cours de l’exercice 2021, la production nationale s’est établie à 294,40 millions de tonnes, en baisse de 12 % d’une année sur l’autre en raison du ralentissement économique. La consommation de ciment devrait atteindre environ 419,92 millions de tonnes au cours de l’exercice 2027. La poussée de la demande de secteurs tels que le logement, la construction commerciale et la construction industrielle entraînera une augmentation de la consommation.

Le secteur du logement est le principal contributeur à la croissance de l’industrie du ciment. On estime qu’environ 60% du ciment est consommé par le secteur. La demande est encore alimentée par le segment non commercial, qui prend de l’ampleur avec la reprise des travaux de construction de projets d’infrastructures publiques tels que les routes et les métros, après le confinement. En termes de production, le sud de l’Inde a la capacité de production maximale parmi les cinq zones (nord, sud, centre, ouest et est). Il représente environ 33 % de la production totale de ciment.

Dans le sillage de la pandémie, la production a été affectée en raison de fermetures intermittentes et de restrictions de mobilité. Les activités de construction ont été interrompues au quatrième trimestre de l’exercice 2021 et au premier trimestre de l’exercice 2022 en raison de la deuxième vague, ce qui a entraîné une baisse de la consommation. Cependant, comme les commandes ont été suspendues, les volumes de consommation ont augmenté au deuxième trimestre de l’exercice 2022. Une croissance significative du marché est attendue au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des infrastructures et des activités de développement.

