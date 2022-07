Perspectives du marché de l’imagerie thermique 2021-2028 – Chiffre d’affaires, croissance de l’industrie Recherche mondiale par The Insight Partners

Le rapport de recherche 2021 sur le marché de l’imagerie thermique est une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché de l’imagerie thermique.

L’imagerie thermique est une technique sans contact qui est utilisée pour capturer les longueurs d’onde infrarouges émises à travers des objets, puis elle traite ces entrées en une image. La sortie de ce processus forme une palette de couleurs qui représente la plage de température de l’image capturée. Les imageurs thermiques sont entièrement radiométriques en mesurant et en enregistrant la longueur d’onde infrarouge à chaque point de l’image. Les demandes croissantes de sécurité et de surveillance pour la sécurité résidentielle et intérieure stimuleront le marché de l’imagerie thermique.

Paysage concurrentiel : Marché de l’imagerie thermique : Flir Systems, Inc, Fluke Corporation, BAE Systems, L-3 Communications Holdings, Inc., DRS Technologies, Inc., AXIS Communications, Honeywell International, Inc., Thermoteknix Systems Ltd, Testo AG et Société Raytheon.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de l’imagerie thermique ainsi qu’une segmentation détaillée du marché par type, solution, utilisateurs finaux et cinq grandes régions géographiques. Le marché mondial de l’imagerie thermique devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante d’appareils de vision nocturne dans des applications telles que l’armée, la sécurité, l’automobile et l’aérospatiale

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Imagerie thermique. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché de l’imagerie thermique pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

