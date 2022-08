Perspectives du marché de l’équipement d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du demande, prévisions jusqu’en 2029 et estimations de croissance par

Le rapport d’étude de marché sur les équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord est un guide parfait pour des idées exploitables, une prise de décision supérieure et de meilleures stratégies commerciales. Le rapport fournit une connaissance absolue et des informations sur l’évolution du paysage du marché, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures, les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies qui peuvent être entreprises pour surpasser les concurrents. Un rapport d’étude de marché gagnant sur les équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord révèle différents secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, le marché. actions et le volume de ventes possible de l’entreprise.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord comprennent:

GENERAL ELECTRIC COMPANY

DMS Imaging

Hologic, Inc.

Swissray

Medilink International

Medonica Co. LTD

AMPall Co., LTD

DemeTECH Corporation

MB Tech

Osteometer Meditech

Analyses et aperçus clés du marché :

Les résultats rapides et précis fournis par l’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) dans la mesure de la densité minérale osseuse au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale sont le principal facteur responsable de la croissance de la demande d’équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA). Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) affichera un TCAC d’environ 8,00% pour la période de prévision 2022-2029.

L’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est largement utilisée pour la mesure clinique du contenu minéral osseux. Le test d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) ne prend que cinq à dix minutes et implique une exposition moindre aux rayonnements par rapport aux appareils d’absorptiométrie de première génération. L’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est utilisée pour mesurer la mesure de la densité osseuse pour les zones axiales et périphériques avec une précision et une précision élevées.

Parcourir le rapport complet avec des faits et des chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-dexa-equipment-market

Étendue du marché et taille du marché de l’équipement d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord

Le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en absorptiométrie à rayons X à double émission centrale et absorptiométrie à rayons X à double émission périphérique.

Le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) a également été segmenté en fonction de l’application à l’analyse de la composition corporelle, au diagnostic des fractures, à la densitométrie osseuse et à l’évaluation des risques de fracture.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de santé mobiles et autres

Marché de l’équipement d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord, par région:

Le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis en Amérique du Nord dominent le marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en raison de la prévalence des principaux acteurs clés dans la région, de l’augmentation de la population gériatrique et de l’incidence croissante de l’ostéoporose.

La section par pays du rapport sur le marché de l’équipement d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières –

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord

1.4 Devise et tarification

1.5 Limites

1.6 Marchés couverts

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

2.4 Modèle de validation des données du trépied DBMR

2.5 Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

2.6 Modélisation multivariée

2.7 Type de courbe de ligne de vie

2.8 Grille de positionnement sur le marché DBMR

2.9 Analyse de la part des fournisseurs

2.1 Grille de couverture des utilisateurs finaux du marché

2.11 Sources secondaires

2.12 Hypothèses

3 Résumé exécutif

4 Aperçu Premium

5 Marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord : Réglementation

6 Marché des équipements d’absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord : analyse du pipeline

7 Aperçu du marché

