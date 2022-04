Perspectives du marché de l’électronique organique, moteurs de croissance, opportunités, scénario et prévisions de l’industrie 2027

Le marché de l’électronique organique devrait atteindre une bonne échelle de croissance d’ici 2027, avec une croissance du marché à un taux de 28,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’électronique organique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient être prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les automatismes organiques sont utilisés dans de nombreux traitements tels que les dispositifs photovoltaïques, les flashs OLED et ORFID. La plus grande demande est due à sa propriété d’aider à réduire les pertes de puissance, les dépenses et le volume des actifs électriques, stimulant ainsi le marché de l’électronique organique. De nombreux appareils électriques tels que les tablettes, les téléviseurs, les téléphones portables intelligents et les ordinateurs personnels sont expédiés dans le monde entier, encourageant ainsi la germination des entreprises. En outre, le besoin de produits automatisés flexibles supplémentaires peut augmenter dans des divisions telles que l’administration et les soins de santé. Par conséquent, en raison de certains facteurs, le marché devrait croître considérablement au cours de la phase prévue de 2020 à 2027. Nonobstant,

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’électronique organique sont FUJIFILM Holdings America Corporation, Bayer AG, HC Starck GmbH, AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD., BASF SE, DuPont, Merck & Co., Inc, Evonik Industries AG, Sumitomo Corporation, Heliatek GmbH, Novaled GmbH. Et AU Optronics Corp parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Marché mondial de l’électronique organique

Sur la base des matériaux, le marché de l’électronique organique est segmenté en matériaux semi-conducteurs, matériaux conducteurs, matériaux diélectriques et matériaux de substrat. Les semi-conducteurs sont ensuite sous-segmentés en petites molécules et polymères. Le conducteur est en outre sous-segmenté en organique et inorganique. Les matériaux diélectriques sont en outre sous-segmentés en polycarbonate, PMMA, PP, PVA et PET. Les substrats sont ensuite sous-segmentés en substrats de verre, substrats en plastique et feuille de métal.

Sur la base de l’application, le marché de l’électronique organique est segmenté en application d’affichage, application d’éclairage OLED, application photovoltaïque organique, application de composant de système et autres applications d’électronique organique. L’application d’affichage est en outre sous-segmentée en affichages OLED, électrochromiques, électroluminescents et électrophorétiques. L’application des composants du système est en outre sous-segmentée en dispositifs logiques et de mémoire, capteurs organiques, encre conductrice, étiquettes d’identification par radiofréquence organique (ORFID) et batteries imprimées.

Analyse au niveau des pays

Le marché de l’électronique organique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’électronique organique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam , Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique ( AME).

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

