Perspectives du marché de l’éclairage marin : les investisseurs manquent toujours la grande évaluation

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le « marché mondial de l’éclairage marin ». Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de l’éclairage marin dans une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché de l’éclairage marin par déploiement, application et géographie.

Le marché mondial de l’éclairage marin était évalué à 1,61 milliard de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 3,08 milliards de dollars américains d’ici 2027, avec un taux de croissance du TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027. Les activités de construction navale se développent à travers le monde. , en particulier sur des marchés comme la Chine et les États-Unis, en raison du nombre croissant de voyageurs et d’activités commerciales. L’augmentation des activités de construction navale à travers le monde devrait influencer positivement la croissance des solutions d’éclairage marin. La croissance des activités commerciales maritimes à travers le monde en raison de relations commerciales saines est un autre facteur qui alimente l’industrie de la construction navale, ce qui entraînerait une augmentation de la demande de solutions d’éclairage marin. En outre, il existe diverses normes réglementaires établies par des organes directeurs tels que l’American Bureau of Shipping et le Department of Transport and Main Roads Australia concernant l’éclairage, nécessitant l’utilisation de divers appareils d’éclairage pour répondre aux normes requises. En outre, la demande de bateaux de plaisance tels que les yachts, les superyachts et les bateaux privés de luxe augmente également dans le monde entier. La demande de solutions d’éclairage marin décoratif est élevée dans le segment des bateaux de luxe, car les yachts doivent avoir une ambiance accueillante et un éclairage mis en valeur qui complètent la conception du navire. Par conséquent, la demande croissante de yachts, l’augmentation des activités de construction navale et les normes d’éclairage strictes sont les principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce marché. nécessite l’utilisation de divers appareils d’éclairage pour répondre aux normes requises. En outre, la demande de bateaux de plaisance tels que les yachts, les superyachts et les bateaux privés de luxe augmente également dans le monde entier. La demande de solutions d’éclairage marin décoratif est élevée dans le segment des bateaux de luxe, car les yachts doivent avoir une ambiance accueillante et un éclairage mis en valeur qui complètent la conception du navire. Par conséquent, la demande croissante de yachts, l’augmentation des activités de construction navale et les normes d’éclairage strictes sont les principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce marché. nécessite l’utilisation de divers appareils d’éclairage pour répondre aux normes requises. En outre, la demande de bateaux de plaisance tels que les yachts, les superyachts et les bateaux privés de luxe augmente également dans le monde entier. La demande de solutions d’éclairage marin décoratif est élevée dans le segment des bateaux de luxe, car les yachts doivent avoir une ambiance accueillante et un éclairage mis en valeur qui complètent la conception du navire. Par conséquent, la demande croissante de yachts, l’augmentation des activités de construction navale et les normes d’éclairage strictes sont les principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce marché. La demande de solutions d’éclairage marin décoratif est élevée dans le segment des bateaux de luxe, car les yachts doivent avoir une ambiance accueillante et un éclairage mis en valeur qui complètent la conception du navire. Par conséquent, la demande croissante de yachts, l’augmentation des activités de construction navale et les normes d’éclairage strictes sont les principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce marché. La demande de solutions d’éclairage marin décoratif est élevée dans le segment des bateaux de luxe, car les yachts doivent avoir une ambiance accueillante et un éclairage mis en valeur qui complètent la conception du navire. Par conséquent, la demande croissante de yachts, l’augmentation des activités de construction navale et les normes d’éclairage strictes sont les principaux facteurs qui devraient alimenter la croissance de ce marché.

L’efficacité énergétique et la durabilité sont devenues la tendance la plus populaire dans l’industrie mondiale de l’éclairage marin. Les armateurs se concentrent également sur l’intégration de solutions économes en énergie pour réduire les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité globale du navire. Dans un navire, l’éclairage représente environ 25 à 40 % de la consommation totale d’électricité, et par conséquent, l’accent est mis sur l’amélioration de l’efficacité pour réduire les coûts d’exploitation. Les entreprises opérant sur le marché se concentrent sur l’offre de solutions d’éclairage économes en énergie pour attirer plus de clients et gagner une part de marché plus importante. La durabilité est une autre tendance pour le marché de l’éclairage marin en raison de l’environnement dans lequel la lumière fonctionne. Des entreprises telles que Hella et Ensto Group mettent fortement l’accent sur l’offre de solutions d’éclairage marin durables et économes en énergie.

Principaux acteurs : DRSA, ENSTO Group, HELLA GmbH & Co. KGaA (Hella Marine), Innovative Lighting, ITC Marine, Lumiron, Inc, Lumitec LLC., NJZ Lighting Technology Co., Ltd, Phoenix Products LLC, The Carlisle & Finch Co

Market Insights

augmente les activités de construction navale et propulse la demande sur le marché de l’éclairage marin

Les activités de construction navale se développent à travers le monde, en particulier sur des marchés tels que la Chine et les États-Unis, en raison du nombre croissant de voyageurs et d’activités commerciales. L’augmentation des activités de construction navale à travers le monde devrait influencer positivement la croissance des solutions d’éclairage marin. La croissance des activités commerciales maritimes à travers le monde en raison de relations commerciales saines est un autre facteur qui alimente l’industrie de la construction navale, ce qui entraînerait une augmentation de la demande de solutions d’éclairage marin.

L’adoption croissante des solutions d’éclairage à LED offre une opportunité lucrative au marché de l’éclairage marin

Les armateurs installent des solutions d’éclairage LED pour réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation du navire. Les solutions d’éclairage à LED sont également moins susceptibles d’être endommagées par l’eau ; par conséquent, ils sont utilisés dans les lampes sous-marines. Le marché de l’éclairage marin connaît une évolution des technologies d’éclairage traditionnelles vers des solutions d’éclairage à LED basées sur les besoins de l’utilisateur, ce qui crée une forte demande pour les solutions d’éclairage marin à LED.

ÉCLAIRAGE MARIN GLOBAL – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par Type

Fonctionnel

Décoratif

Par Technologie

LED

Halogène

Xénon

Fluorescent

Par application

Feu de navigation

Plafonnier Éclairage de

sécurité

Compartiment et éclairage utilitaire Éclairage d’

accostage

Autres

Par Utilisateur final

Navire commercial Navire à

passagers

Autres

Profils d’ entreprise Groupe

DRSA ENSTO HELLA GmbH & Co. KGaA (Hella Marine) Éclairage innovant ITC Marine Lumiron, Inc Lumitec LLC. NJZ Lighting Technology Co., Ltd Phoenix Products LLC The Carlisle & Finch Co

