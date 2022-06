Perspectives du marché de l’apprentissage automatique en Asie-Pacifique 2022, analyse actuelle et future du paysage industriel 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché de l’apprentissage automatique en Asie-Pacifique . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

La valeur du marché de l’apprentissage automatique en Asie-Pacifique devrait atteindre 10,00 milliards USD d’ici 2023, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 51,3 % au cours de la période 2018-2023.

Apprentissage automatique la capacité des ordinateurs à apprendre à travers des expériences pour améliorer leurs performances. Des algorithmes séparés et une intervention humaine ne sont pas nécessaires pour former l’ordinateur. Il apprend simplement de ses expériences et exemples passés. Ces derniers temps, ce marché a pris une importance capitale en raison de la disponibilité accrue des données et de la nécessité de traiter les données pour obtenir des informations significatives.

L’Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé du marché de l’apprentissage automatique.

Le marché peut être classé en quatre segments principaux en fonction des composants, du service, de la taille de l’organisation et de l’application.

Basé sur la région , le marché est segmenté en Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ), le reste de l’Asie-Pacifique.

Sur la base des composants, le marché peut être segmenté en outils logiciels, interfaces de programmation d’applications (API) basées sur le cloud et sur le Web, etc.

Basés sur le service , les sous-segments sont composés de services professionnels et de services gérés.

Selon la taille de l’organisation , les sous-segments comprennent les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

Sur la base de l’application , le marché est divisé en sous-segments, banque, services financiers et assurance (BFSI), automobile, santé, gouvernement et autres.

L’apprentissage automatique n’est plus une nouveauté dans les pays d’Asie-Pacifique. Les secteurs d’activité ayant réalisé son potentiel utilisent les technologies d’apprentissage automatique pour tirer un maximum d’informations des données disponibles afin d’accroître l’efficacité des opérations.

Principaux facteurs de croissance

L’énorme base de population associée à un mélange industriel diversifié, qui a le potentiel de générer une énorme quantité de données, stimule de manière significative le marché de l’apprentissage automatique dans les pays d’Asie-Pacifique.

La disponibilité d’un ensemble de données robuste, l’adoption de techniques d’apprentissage automatique dans les industries traditionnelles et le renforcement du pipeline de cohortes de talents exceptionnels stimulent le marché de l’apprentissage automatique dans la région Asie-Pacifique.

Menaces et acteurs clés

Les problèmes éthiques et les données biaisées conduisant à des décisions biaisées sont un sujet de préoccupation qui limite le développement ultérieur du marché de l’apprentissage automatique.

Les normes de connectivité disponibles dans la région Asie-Pacifique sont toujours inférieures à la moyenne mondiale. La fracture numérique creuse le fossé entre les sous-régions de la zone Asie-Pacifique à un rythme alarmant. Cela entrave à nouveau le développement du marché de l’apprentissage automatique dans cette région.

Les principaux acteurs sont Microsoft, Google Inc., IBM Watson, Amazon, Baidu, Intel, Facebook, Apple Inc. et Uber.

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Aperçu du marché de l’apprentissage automatique dans la région Asie-Pacifique .

2. Moteurs du marché et défis sur le marché de l’apprentissage automatique dans la région Asie-Pacifique.

3. Tendances du marché sur le marché de l’apprentissage automatique dans la région Asie-Pacifique.

4. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le marché de l’apprentissage automatique dans la région Asie-Pacifique.

5. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des composants (outils logiciels, API cloud et Web et autres).

6. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des services (services professionnels et services gérés).

7. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment de la taille de l’organisation (PME et grandes entreprises).

8. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché pour le segment des applications (BFSI, automobile, soins de santé, gouvernement et autres).

9. Données historiques, actuelles et prévues sur la taille du marché régional (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ), le reste de l’Asie-Pacifique) pour le marché de l’apprentissage automatique.

10. Analyse du marché de l’apprentissage automatique en Asie-Pacifique par chaîne de valeur.

11. Analyse du paysage concurrentiel et des profils des principaux concurrents opérant sur le marché.

