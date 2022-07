Perspectives du marché de l’antimoine, offre et demande de l’industrie, perspectives clés, stratégies de tarification, prévisions et rapport d’analyse des principaux fabricants 2028

industrie antimoine prévisionspar Emergen Research. Certains facteurs clés de la croissance des revenus sont l’utilisation croissante de l’antimoine dans les additifs plastiques, les caoutchoucs, les produits chimiques et autres.

Les retardateurs de flamme sont des produits chimiques qui aident à réduire le niveau d’inflammation et à empêcher le départ et la propagation du feu. Les retardateurs de flamme sont largement utilisés dans les meubles, les produits électroniques, les matériaux de construction et autres pour fournir un avantage limité en matière de sécurité incendie. Les retardateurs de flamme peuvent permettre aux équipements électroniques modernes tels que les téléviseurs et les ordinateurs de répondre aux normes de sécurité incendie. Cependant, les retardateurs de flamme ne se décomposent pas facilement et restent donc dans l’environnement pendant une période prolongée.

Les principaux acteurs du marché de l’antimoine sont Mandalay Resources Ltd., Belmont Metals Inc., AMG Advanced Metallurgical Group, United States Antimony Corporation, Lamber Metals International, Village Main Reef Ltd., Amspec Chemical Corporation, Recylex, Tri-Star Resources et NYACOL Nano Technologies. .

Le marché mondial de l’antimoine devrait rester hautement concurrentiel. La demande croissante de pension alimentaire, les progrès technologiques dans les applications industrielles et la diversification accrue de l’utilisation de l’antimoine dans certains produits sont des facteurs clés qui devraient ouvrir des opportunités plus lucratives aux principaux acteurs opérant sur le marché au cours de la période de prévision.

de recherche Emergen Research suit une méthodologie cohérente pour réduire les erreurs résiduelles à un niveau minimum en affinant la portée, en validant par des informations primaires et en alimentant régulièrement la base de données interne. Un modèle dynamique est formulé pour capturer les fluctuations régulières du marché et, par conséquent, être mis à jour avec tout changement dans la dynamique du marché. Les paramètres et les variables impliqués dans la recherche varient en fonction des marchés individuels et, plus important encore, les informations sur la demande et l’offre sont incluses dans le modèle pour identifier l’écart du marché.

Principales inclusions du rapport sur le marché de l’antimoine :

effets du COVID-19 sur les chiffres de croissance.

Analyse statistique relative à la taille du marché, au volume des ventes et aux revenus globaux de l’industrie.

Mentions organisées des principales tendances du marché.

Opportunités de croissance.

Chiffres montrant le taux de croissance du marché.

Avantages et inconvénients des canaux de vente directs et indirects.

Aperçus concernant les commerçants, les distributeurs et les revendeurs présents dans l’industrie.

Quelques faits saillants du rapport :

En novembre 2019, AMG Advanced Metallurgical Group a acquis les actifs d’International Specialty Alloys, qui est l’un des principaux producteurs américains d’alliages mères en titane et d’autres alliages binaires pour le marché aérospatial. Cette acquisition contribuera à l’expansion des activités d’AMG Advanced Metallurgical Group.

En fonction de l’application, le marché est segmenté en batteries au plomb, retardateurs de flamme, additifs plastiques, verre et céramique, etc. Les retardateurs de flamme sont des produits chimiques qui sont utilisés dans les matériaux pour empêcher le départ ou ralentir la progression d’un incendie.

L’Europe représentait une part significative des revenus du marché mondial de l’antimoine en 2020. Les réglementations gouvernementales strictes et les attributs de résistance au feu de l’antimoine, et la demande croissante de produits et de matériaux plus sûrs à utiliser dans une gamme de produits et d’industries devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

L’étude de marché de l’antimoine étudie les estimations historiques, actuelles et prévisionnelles pour chaque secteur, segment, sous-segment et régions. Le nouveau rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’antimoine.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’antimoine en fonction de l’application, du type de produit, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives d’application (Revenus : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2018-2028)

batteries au plomb-acide

FlammeRetardateurs

Additifs plastiques

Verre et céramique

Autres

Type de produit Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : Kilo tonnes ; 2018–2028)

Trioxyde d’antimoine

Alliages

Lingot métallique

antimoine

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; Volume : Kilo tonnes ; 2018– 2028)

Automobile

Chimique

Électrique

Autres

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant

: États

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie , Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite , Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique

Quelle dynamique de marché ce rapport couvre-t-il ?

Le rapport partage des informations clés sur:

Taille actuelle du

marché Prévisions du

marché Opportunités de marché

Principaux moteurs et contraintes

Scénario réglementaire

Tendance

Approbations / lancement de nouveaux produits

Initiatives de promotion et de marketing

Analyse des prix

Paysage concurrentiel

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport:

Quelle est la taille de le marché global de l’antimoine et ses segments ?

Quels sont les segments et sous-segments clés du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché antimoine et comment ils devraient affecter le marché?

Quelles sont les opportunités d’investissement intéressantes sur le marché de l’antimoine ?

Quelle est la taille du marché antimoine aux niveaux régional et national?

Quels sont les principaux acteurs du marché et leurs principaux concurrents?

Quelles sont les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché de l’antimoine ?

