Perspectives du marché de l’acide chlorhydrique, acteurs clés, analyse de segmentation, facteur de croissance et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial de l’acide chlorhydrique devrait atteindre 8 704,2 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’acide chlorhydrique, également connu sous le nom d’acide chlorhydrique, est une solution transparente et très forte de chlorure d’hydrogène dans l’eau. Il est produit à l’aide de quatre méthodes de production, une combinaison de chlore et d’hydrogène, la chloration des matières organiques, en tant que groupe de coproduits dans la fabrication de la silice, et des produits chimiques, le processus de production de sel-acide sulfurique. Il est utilisé comme produit essentiel de l’industrie chimique et est utilisé dans de nombreux processus industriels tels que la fabrication d’aliments, l’acidification des puits de pétrole, le traitement des minerais, la production de chlorure de calcium et le décapage de l’acier.

La croissance rapide du secteur de la construction et de l’automobile, la demande d’acier et de produits connexes augmente. L’acide chlorhydrique est utilisé dans le préfixage des métaux pour la galvanisation et le soudage, la gravure de l’aluminium et le nettoyage des métaux. L’industrialisation rapide et la croissance de l’industrie chimique devraient avoir un effet positif sur le marché. L’augmentation des investissements dans l’industrie pharmaceutique pour des applications telles que le contrôle du pH, les catalyseurs et autres stimule également la demande du produit du marché.

Principaux acteurs – AGC Chemicals, BASF SE, Coogee Chemicals, Covestro AG, Detrex Corporation, Dongyue Group, DowDuPont Inc., ERCO Worldwide, Ercros SA, Inovyn, Kemira, Nouryon Industrial Chemicals, Occidental Petroleum Corporation, Olin Corporation, PCC Group, Shin , Etsu Chemical Co. Ltd., Solvay, Tessenderlo Group, Toagosei Co. Ltd., Vynova Group et Westlake Chemical Corporation.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

L’acide chlorhydrique est couramment utilisé dans l’industrie sidérurgique pour le processus de décapage. Dans ce processus, les impuretés telles que les contaminants inorganiques, la rouille ou le tartre, les taches de métaux ferreux, les métaux précieux, le cuivre et les alliages d’aluminium sont éliminés.

Le HCL synthétique se trouve sous forme de solution aqueuse de chlorure d’hydrogène, qui est de nature acide. Ce type d’acide est facile à manipuler et est utilisé pour l’équilibrage du pH et la neutralisation. Le produit est également applicable dans les produits chimiques industriels, alimentaires et pour le traitement des surfaces métalliques.

L’acide chlorhydrique est utilisé pour éliminer les dépôts indésirables de carbonates et de poussière dans les puits de pétrole afin de permettre l’écoulement du gaz et du pétrole brut dans le puits. Cette application est connue sous le nom de stimulation.

Dans l’industrie sidérurgique, le produit est utilisé dans les opérations de décapage de l’acier dans l’acier inoxydable, les alliages et le carbone. Dans ce processus, les oxydes ioniques sont éliminés de la surface de l’acier à l’aide d’acide HCL. Le composé chimique est également utilisé dans les opérations de préfixage des métaux, de gravure de l’aluminium et de nettoyage des métaux.

L’industrie des aliments et des boissons devrait être le plus grand marché pour l’acide HCL, en raison de la forte demande pour le traitement d’une variété de produits. L’application la plus étendue est dans l’industrie des boissons pour la production de boissons non alcoolisées.

Saisissez Outlook :

Acide chlorhydrique synthétique

Acide chlorhydrique sous-produit

Perspectives d’application :

Décapage de l’acier

Traitement de l’eau

Acidification des puits de pétrole

Traitement du minerai

Production de chlorure de calcium

Production et transformation des aliments

Réactif de laboratoire

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le marché Acide chlorhydrique a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Acide chlorhydrique.

