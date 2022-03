Perspectives du marché de la thérapeutique du cancer du poumon 2028: principales entreprises, tendances, détails des facteurs de croissance par régions, types et applications

Marché mondial de la thérapeutique du cancer du poumon rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des thérapies contre le cancer du poumon affichera un TCAC d’environ 9,91 % pour la période de prévision 2021-2028. Prévalence croissante du cancer et d’autres troubles chroniques , concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, penchant croissant pour le tabagisme, en particulier chez les jeunes, et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé , en particulier dans les économies en développement sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des thérapies contre le cancer du poumon.

Scénario de marché du marché Thérapeutique du cancer du poumon

Le cancer du poumon a le taux de mortalité le plus élevé parmi tous les cancers et est le deuxième plus fréquemment détecté chez les humains. Dans le cancer du poumon, les cellules cancéreuses forment une tumeur, ce qui réduit l’efficacité des poumons à fournir de l’oxygène à la circulation sanguine. Le tabagisme, le tabagisme et l’exposition à l’amiante sont les causes les plus courantes de cancer du poumon.

La recrudescence des publicités numériques faisant la promotion de produits thérapeutiques est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Les opportunités de croissance dans les pays émergents tels que l’Inde, la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud, associées à la croissance des innovations et des progrès technologiques, constituent un autre déterminant de la croissance du marché. La sensibilisation croissante des individus à la santé, l’augmentation de la collaboration entre les sociétés pharmaceutiques et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Cependant, un scénario de remboursement inapproprié et défavorable dans les économies en développement et sous-développées fera dérailler le taux de croissance du marché. En outre, le coût élevé associé au développement de médicaments oncologiques posera des défis supplémentaires au marché. La pénurie de professionnels qualifiés dans les économies arriérées et les effets indésirables associés aux traitements contre le cancer entraveront également le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la thérapeutique du cancer du poumon fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des thérapeutiques contre le cancer du poumon et taille du marché

Le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en fonction du type de cancer, du type de molécule, de la classe de médicaments, du type de traitement, du type de thérapie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de cancer, le marché thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires et tumeurs médiastinales.

Sur la base du type de molécule, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en petites molécules et en produits biologiques.

Dans la classe des médicaments, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, inhibiteurs d’EGFR et autres.

Sur la base du type de traitement, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres médicaments.

Sur la base du type de thérapie, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en thérapie médicamenteuse unique et thérapie combinée.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des thérapeutiques contre le cancer du poumon

Le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de cancer, type de molécule, classe de médicament, type de traitement, type de thérapie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des thérapies contre le cancer du poumon en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au financement croissant des activités de recherche et développement et à l’adoption croissante de traitements avancés contre le cancer du poumon. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante du cancer du poumon, de l’augmentation de la consommation de tabac et de la population gériatrique en constante augmentation.

La section par pays du rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la thérapeutique du cancer du poumon vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la thérapeutique du cancer du poumon, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Certains des facteurs responsables de la croissance du marché Thérapeutique du cancer du poumon :

Augmentation des cas de cancer du poumon : Il y a une augmentation considérable des cas de cancer du poumon dans le monde. Chaque année, environ 1,6 million de décès sont dus au cancer. Le cancer du poumon est généralement causé par le tabagisme, l’amiante, le radon et d’autres polluants. Certains contaminants présents à la maison et au travail peuvent augmenter le risque de cancer, comme l’amiante, l’arsenic, les gaz d’échappement diesel et certaines sources de silice et de chrome. C’est le facteur à cause duquel les non-fumeurs contractent également le cancer. C’est le facteur en raison duquel il y a une augmentation de la demande de traitement du cancer du poumon dans le monde

Nombre croissant de fumeurs : Le tabagisme est considéré comme le principal facteur responsable du cancer du poumon. Environ 5 millions de décès par an sont causés par des maladies liées au tabagisme. Ils ont la capacité de provoquer des cancers à petites cellules et non à petites cellules. L’augmentation du nombre de cigarettes que la personne fume chaque jour augmente également le risque de cancer. Il s’agit d’un autre facteur qui augmente le risque de cancer et augmente la demande de traitement contre le cancer

Le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en fonction du type de cancer comme cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome et tumeurs de la paroi thoracique ; type de molécule sous forme de petites molécules et produits biologiques ; classe de médicaments en tant qu’agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs d’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases et autres ; type de traitement comme chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, autres ; type de thérapie en tant que thérapie médicamenteuse unique, thérapie combinée; utilisateur final en tant qu’hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres et canal de distribution en tant que pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne, entre autres.

Certains des lancements et acquisitions sur le marché Thérapeutique du cancer du poumon sont:

En juin 2019, Biodesix, Inc a annoncé l’acquisition du laboratoire d’Oncimmune et du test de malignité des nodules pulmonaires accidentels (IPN). La vaste expérience et le portefeuille de brevets d’Oncimmune dans les auto-anticorps et leur relation avec le cancer ont inspiré la société à envisager l’utilisation du test EarlyCDT Lung d’Oncimmune comme une extension stratégique de notre ensemble de tests de diagnostic aux États-Unis. Cette acquisition aidera l’entreprise à enrichir son portefeuille et à renforcer sa position sur le marché

En février 2019, AdoRx Therapeutics a annoncé son partenariat avec Johnson & Johnson afin de pouvoir créer des traitements contre le cancer du poumon. La nouvelle collaboration vise à développer des traitements utilisant les antagonistes adaptés à l’utilisation des récepteurs AdoRx. Ils sont conçus pour moduler les effets des niveaux élevés d’adénosine observés dans le microenvironnement tumoral, ce qui permet au système immunitaire d’échapper au cancer

TOP ACTEURS CLÉS du marché Thérapeutique du cancer du poumon

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon sont Church & Dwight Co., Inc., GlaxoSmithKline plc., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Takeda Pharmaceutical Company Limited, ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Eli Lilly and Company., AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc., CELGENE CORPORATION, Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., ALLERGAN, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et Bristol-Myers Squibb Company, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Portée du rapport :

Marché thérapeutique du cancer du poumon Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Un rapport d’analyse de marché couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication et l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnés dans le rapport avec tous les moteurs et contraintes du marché. Il présente une analyse détaillée comparative de tous les segments régionaux et d’acteurs, offrant aux lecteurs une meilleure connaissance des domaines dans lesquels ils peuvent placer leurs ressources existantes et mesurant la priorité d’une région particulière afin de renforcer leur position sur le marché.

Marché thérapeutique du cancer du poumon Le rapport de recherche met à disposition les détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie associée. Le rapport sur le marché de classe mondiale décrit les tendances et les développements récents de l’industrie. Sous pénétration du marché, il donne des informations complètes sur les principaux acteurs du secteur, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies clés. Le rapport décrit les principaux facteurs (moteurs, contraintes, opportunités et défis) qui influencent la croissance du marché et des sous-marchés. Il évalue les parts de marché des nouveaux entrants. Le rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs et marques. Sous évaluation compétitive,

Options de personnalisation

• Toutes les divisions indiquées ci-dessus dans ce rapport sont traitées au niveau national et peuvent être modifiées en fonction des besoins.

• Tous les articles sollicités à l’affût, le volume d’articles et les coûts de vente normaux seront intégrés en tant que choix ajustables qui pourraient entraîner des dépenses supplémentaires nulles ou négligeables (dépend de la personnalisation)