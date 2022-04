Perspectives du marché de la technologie agricole en tant que service 2022 Part de l’industrie, croissance, moteurs et rapport de recherche prévisionnel 2030 | (TCAC) de 22,9 %

La taille du marché mondial de la technologie agricole en tant que service était de 1 321,6 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la technologie agricole en tant que service devrait atteindre 7 421,1 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé. (TCAC) de 22,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les technologies agricoles en tant que service sont un terme qui englobe diverses applications agricoles, notamment la gestion des données, la gestion des sols, la cartographie des rendements, la surveillance, la pulvérisation, la récolte et la plantation. La population mondiale augmente à un rythme rapide, avec environ 80 millions de personnes rejoignant la population mondiale chaque année. Ainsi, la demande de produits vitaux qui répondent à leurs besoins quotidiens, comme la nourriture, est également en plein essor. En conséquence, cela profitera au marché mondial de la technologie agricole en tant que service.

La croissance de la population urbaine et la demande croissante de cultures fraîches contribueront à la croissance du marché de la technologie agricole en tant que service.

L’augmentation des pratiques agricoles et les plans favorables des organisations gouvernementales accéléreront la croissance du marché de la technologie agricole en tant que service.

Le nombre croissant d’avancées dans les industries des utilisateurs finaux et l’adoption croissante de technologies intelligentes dans les exploitations agricoles pour une agriculture rentable profiteront au marché. Par exemple, AGCO Corporation a dévoilé un nouveau package de solutions agricoles axées sur l’agronomie en 2019.

Analyse d’impact COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé les activités manufacturières. Les unités de fabrication ont été confrontées à divers obstacles, qui ont également ralenti les activités de R&D. Cependant, la demande de produits alimentaires a augmenté brusquement en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, cela a été bénéfique pour le marché mondial de la technologie agricole en tant que service.

Analyse régionale

La région Asie-Pacifique abrite plus de 60 % de la population mondiale, qui devrait continuer à augmenter à un rythme exponentiel, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’insécurité alimentaire. La forte croissance démographique, l’augmentation des revenus disponibles et l’urbanisation croissante contribueront à la croissance du marché de la technologie agricole en tant que service en Asie-Pacifique. Les agriculteurs de la région s’efforcent désormais d’augmenter les rendements des cultures et d’assurer un approvisionnement en produits agricoles tout au long de l’année afin de répondre à la demande alimentaire accrue. Plusieurs pays comme l’Inde et la Chine encouragent l’utilisation de la technologie dans le secteur agricole pour répondre à la demande régionale de produits agricoles. En conséquence, cela profitera au marché mondial de la technologie agricole en tant que service.

Concurrents sur le marché

365FarmNet GmbH (365FarmNet)

Accenture plc (Accenture)

Société AGCO (AGCO)

Agrivi, Airbus SE (Airbus)

AT&T Inc. (AT&T)

Imagerie Cérès

CLAAS KGaA mbH (CLAAS)

CNH Industrial SA (CNH Industrial)

CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd. (CropIn)

Deere & Compagnie (John Deere)

Fujitsu Ltd. (Fujitsu)

Hexagone Agriculture (Hexagone)

Kubota Corporation (Kubota)

IBM Corporation (IBM)

Groupe Intertek plc (Intertek)

Microsoft Corporation (Microsoft)

Nutrien AgSolutions Inc.(Nutrien)

Raven Industries (Corbeau)

Robert Bosch GmbH (Bosch)

SGS SA (SGS)

Taranis

Teejet Technologies (Teejet)

Topcon Corporation (Topcon),

Trimble Inc. (Trimble)

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la technologie agricole en tant que service se concentre sur le produit, l’application, la technologie et la région.

Par perspective de produit

Logiciel en tant que service (SaaS)

Équipement en tant que service (EaaS)

Par application Outlook

Cartographie et surveillance du rendement

Gestion des sols

Gestion de la santé des cultures

Navigation et positionnement

Autres

Par Perspectives technologiques

Analyse des données et intelligence

Technologie de guidage

Technologie de détection

Technologie à taux variable

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

