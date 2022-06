Perspectives du marché de la robotique industrielle jusqu’en 2025 | Scénario précis avec les dernières tendances, opportunités, aperçu de la croissance et prévisions de segment par les partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché réalisée par The Insight Partners sur «Industrial Robotics Market Forecast to 2025 – Global Analysis – by Types, Function, and Industry», la taille du marché de la robotique industrielle devrait atteindre 48 166,9 millions de dollars US d’ici 2025 à partir de 16 847,6 dollars US. millions en 2017 ; il devrait connaître une croissance saine du marché de 14,2 % CAGR au cours de la période 2018-2025. L’utilisation croissante de l’automatisation dans le processus de production automobile et l’utilisation de la numérisation et de l’intelligence artificielle sont les principales raisons qui stimulent la demande de robots industriels.

Marché de la robotique industrielle : paysage concurrentiel et développements clés

ABB Ltd ; Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ; Yaskawa Electric Corporation ; FANUC Corp ; KUKA SA ; Mitsubishi Electric Corporation ; Denso Corp.; Nachi-Fujikoshi Corp. ; Comau S.P.A. ; et Universal Robots A/S font partie des quelques acteurs clés opérant sur le marché. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché de la robotique industrielle ont été étudiés et analysés au cours de cette étude pour obtenir une vue globale de la part de marché mondiale et régionale et de son écosystème.

La demande d’automobiles augmente, nécessitant une augmentation de la production. Par exemple, la production de véhicules a augmenté de 3,9 % en mai 2018, selon l’Association mexicaine de l’automobile (AMIA). Divers gouvernements d’Amérique latine ont pris des mesures importantes pour stimuler l’utilisation des véhicules électriques, comme la construction de bornes de recharge pratiques. Ces activités devraient accroître l’adoption de l’automatisation en augmentant la demande de véhicules électriques. Cela devrait accélérer l’adoption de robots industriels dans le secteur automobile, entraînant la croissance du marché de la robotique industrielle.

En outre, avec l’intégration croissante de la robotique pour la manipulation de semi-conducteurs délicats, de produits chimiques dangereux dans les centres de recherche et développement et d’autres applications, les segments de l’électricité et de l’électronique, des métaux et des machines, du caoutchouc et du plastique et de l’alimentation et des boissons sur le marché devraient croître. considérablement à l’avenir. En outre, les perspectives d’adoption de robots industriels par les PME des économies en croissance de l’Asie-Pacifique alimentent la croissance du marché. Le retour sur investissement élevé du déploiement de robots industriels attire les investisseurs sur le marché de la robotique industrielle.

Marché de la robotique industrielle : informations clés – tendance future

Le marché de la robotique industrielle évolue dans un marché hautement concurrentiel. Alors que les principales entreprises du marché de la robotique industrielle continuent d’élargir leur marché adressable en élargissant leur portefeuille de produits actuel, en diversifiant leur clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau de concurrence croissant, tant de la part des acteurs régionaux que des les principales entreprises mondiales à travers le monde. Des entreprises telles qu’ABB investissent de manière agressive dans la technologie robotique de nouvelle génération ; Récemment, KUKA AG a été racheté par Midea Group Co. of China, l’un des principaux fabricants de matériel électrique. Cette tendance peut être observée dans un large éventail d’entreprises de robotique.

Le marché mondial de la robotique industrielle est segmenté sur la base de types en robots articulés, robots cartésiens, robots SCARA, robots collaboratifs et autres. Le secteur automobile était le plus grand utilisateur de robotique industrielle ; par conséquent, les robots articulés se sont taillé une part du lion de 42,3 % en 2017. L’industrie mondiale de la robotique industrielle est encore segmentée par fonction en brasage et soudage, manutention, assemblage et démontage, peinture et distribution, fraisage, découpe et traitement, et autres. Le segment de la soudure et du soudage représentait 35,1 % de part de marché, car ils sont généralement utilisés dans les industries automobile, électronique et métallurgique.

Marché de la robotique industrielle : aperçu segmentaire

De même, sur la base de l’industrie, le marché mondial de la robotique industrielle est segmenté en automobile, médical et pharmaceutique, électrique et électronique, chimique, caoutchouc et plastique, métaux et machines, aliments et agriculture, et autres. Les fabricants OEM automobiles dépendent fortement de l’automatisation de leur chaîne de montage et les fabricants de composants automobiles dépendent également de la robotique dans leurs processus de fabrication. Ces raisons ont conduit l’industrie automobile à détenir 46,9 % des parts de marché de la robotique industrielle.

En outre, la robotique industrielle est en forte demande dans des secteurs tels que l’automobile, les produits pharmaceutiques, l’électronique grand public, l’emballage et les machines. Ce besoin, cependant, dépend du type de robot qu’ils doivent placer sur leurs sites pour exploiter l’activité industrielle et réduire les coûts. Les acteurs de l’industrie de l’électronique grand public, par exemple, pourraient installer des robots collaboratifs à un rythme plus rapide pour augmenter la flexibilité de la production.

Par exemple, Nissan Motor Company a acheté deux gammes de bras robotiques collaboratifs UR10 auprès d’Universal Robots pour son usine de Yokohama afin de réduire les coûts de main-d’œuvre tout en maintenant l’efficacité des procédures de production telles que Takt Time. Les entreprises d’électronique grand public, de produits pharmaceutiques et de fabrication ont une participation importante dans le marché de la robotique industrielle. Par conséquent, de lourds investissements sont en cours sur le marché qui stimulent la croissance du marché de la robotique industrielle.

De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne aide l’industrie du commerce électronique. Les distributeurs, les commerçants, les entrepôts et les propriétaires d’installations se concentrent de plus en plus sur les systèmes robotiques automatisés intégrés. L’objectif est de livrer à temps, d’économiser de l’argent sur la main-d’œuvre et d’améliorer l’efficacité et la production à chaque étape. C’est l’une des considérations les plus importantes pour le déploiement de robots industriels, qui élargit ainsi la taille du marché de la robotique industrielle.

