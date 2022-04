Perspectives du marché de la plate-forme de traitement vidéo 2021-2028 – Chiffre d’affaires, croissance de l’industrie Recherche mondiale par The Insight Partners

L’étude de marché de la plate-forme de traitement vidéo par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le traitement vidéo combine une conversion IP efficace, un transcodage ultra-haute densité, un conditionnement à débit binaire adaptatif (ABR), un cryptage et une diffusion en continu dans une solution modulaire et virtualisée qui se traduit par un moyen très flexible et rentable d’offrir aux consommateurs d’aujourd’hui la diffusion en direct innovante et des services multi-écrans live-to-VoD qui contribuent à assurer satisfaction et fidélisation. Les entreprises et les PME adoptent massivement des solutions de traitement vidéo basées sur le cloud où elles peuvent bénéficier de la flexibilité et de la robustesse du service.

Une plate-forme de traitement vidéo basée sur le cloud est une solution qui offre des fonctionnalités standardisées et plusieurs modèles de monétisation aux fournisseurs de services vidéo. Ces plates-formes permettent également d’intégrer des capacités et des modèles avec une infrastructure vidéo multi-écrans, la vidéo à la demande et la télévision. Plusieurs fournisseurs de plates-formes de traitement et de diffusion vidéo basées sur le cloud proposent des solutions pouvant être déployées sur plusieurs plates-formes mobiles et appareils over-the-top (OTT).

Paysage concurrentiel : Marché des plateformes de traitement vidéo : Akamai, Imagine Communications, MediaKind, Kaltura, ATEME, Synamedia, SeaChange, Vantrix, NVIDIA, Pixel Power.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des plateformes de traitement vidéo est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des plateformes de traitement vidéo est analysée et décrite dans le rapport.

Le marché mondial des plates-formes de traitement vidéo est segmenté en fonction du composant, de l’application, de l’industrie et du type de contenu. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, plate-forme et services. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en téléchargement et ingestion de vidéos, insertion dynamique d’annonces, et transcodage et traitement vidéo. Sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en BFSI, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, informatique et télécommunications, vente au détail et biens de consommation, médias et divertissement, etc. Sur la base du type de contenu, le marché est segmenté en temps réel/en direct, à la demande.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la plate-forme de traitement vidéo du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la plateforme de traitement vidéo dans ces régions.

Détails du chapitre sur le marché de la plate-forme de traitement vidéo:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la plateforme de traitement vidéo

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la plateforme de traitement vidéo

Partie 05 : Segmentation du marché de la plateforme de traitement vidéo par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

