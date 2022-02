Perspectives du marché de la plate-forme de développement à faible code jusqu’en 2030-AgilePoint Inc., Appian, Bizagi, Caspio, Inc., Kony, Inc., LucidArt AB, Mendix Tech BV, Oracle Corporation, Microsoft

Marché de la plate-forme de développement Low Codela recherche ajoutée par Absolute Markets Insights, offre une analyse complète des tendances de croissance prévalant dans le domaine commercial mondial. Ce rapport fournit également des données définitives concernant le marché, la taille, les aspects de commercialisation et les prévisions de revenus de l’industrie. En outre, l’étude met explicitement en évidence le statut concurrentiel des acteurs clés dans le calendrier de projection tout en se concentrant sur leur portefeuille et leurs efforts d’expansion régionale.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport sont les suivants

AgilePoint Inc., Appian, Bizagi, Caspio, Inc., Kony, Inc., LucidArt AB, Mendix Tech BV, Oracle Corporation, Microsoft, Netcall, Google, LLC, OutSystems, Salesforce.com, Inc., SourceCode Technology Holdings, Inc. .K2, Zoho Corporation.

L’« Analyse du marché mondial de la plate-forme de développement de code faible jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la plate-forme de développement Low Code avec une segmentation détaillée du marché par composant, type de déploiement, secteur vertical et géographie. Le marché mondial de la plate-forme de développement Low Code devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la plate-forme de développement Low Code et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global de la société / du segment pour les années 2021, 2020 et 2019 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celui-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisitions , profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont couvertes dans la section des initiatives stratégiques.

Marché de la plate-forme de développement Low Code

Par composant Solutions Prestations de service Services professionnels Services gérés

Par modèle de déploiement Basé sur le cloud Publique Privé Hybride Sur site

Par taille d’organisation Petites et moyennes entreprises (PME) Grandes Entreprises

Par industrie/vertical Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI) Énergie et services publics Gouvernement Soins de santé Services juridiques Fabrication Vendre au détail Autres



Marché de la plate-forme de développement à faible code : l’analyse régionale comprend :

– Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

– Europe (Turquie, Allemagne, Russie UK, Italie, France, etc.)

– Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

– Amérique du Sud (Brésil etc.)

– Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché de la plate-forme de développement à faible code aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région. et segment ; positions sur le marché régional ; opportunités de croissance des segments et des pays, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT et stratégies de croissance.

L’étude de marché Low Code Development Platform couvre une analyse exhaustive des données suivantes :

Croissance historique et future du Marché des plates-formes de développement à faible code mondial.

Segmentation du marché de la plate-forme de développement Low Code pour mettre en évidence les perspectives de croissance et les tendances impactant ces segments.

Modification du comportement de consommation des clients dans différentes régions.

Analyse régionale sur la base de la part de marché, des perspectives de croissance et des pays clés.

Accords, lancements de produits, acquisitions et projets de R&D de différents acteurs du marché des plateformes de développement Low Code.

