Perspectives des besoins réels du marché mondial des stabilisateurs de PVC, jugement favorable

Le marché mondial des stabilisants en PVC atteindra 5 042.4 millions de dollars d’ici 2030, en croissance de 4.7% par an sur la période 2020-2030 en raison de la demande croissante de PVC dans une ampleur de secteurs verticaux tels que la construction, l’automobile, l’emballage, l’électricité et l’électronique. En termes de volume de ventes, le marché croîtra à un TCAC 2020-2030 de 4,1 %.

Mis en évidence avec 87 tableaux et 108 figures, ce rapport de 181 pages Global PVC Stabilizers Market 2020-2030 by Product Type (Lead, Organic, Calcium, Tin, Baryum, Liquid Mixed Metal), Function (Heat, Light, Antioxidant, Antiozonant), Application (tuyaux, profilés de fenêtres, films, câbles, revêtements de sol), industrie verticale (construction, emballage, E&E, automobile) et région : la prévision des tendances et les opportunités de croissance sont basées sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché mondial des stabilisants en PVC et de tous ses sous-segments à travers des classifications très détaillées.

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2017-2019 et fournit des estimations et des prévisions de 2020 à 2030 avec 2019 comme année de référence (l’année 2020 n’est pas appropriée pour la base de recherche en raison de l’épidémie de COVID-19).

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

Structure du marché Moteurs de

croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Porters Fiver Forces

La tendance et les perspectives du marché Asie-Pacifique sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial des stabilisateurs de PVC dans tous les aspects de la classification du point de vue du type de produit, de la fonction, de l’application, de la verticale de l’industrie et du pays.

Incidence de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 en 2019 a englouti le monde. Cela a provoqué un arrêt mondial. L’ensemble de l’économie mondiale a été touchée. En outre, de nombreuses personnes ont également perdu la vie. Environ 252 297 094 cas et 5 091 465 décès ont été signalés dans le monde jusqu’à présent pour COVID-19. La pandémie s’est propagée à presque tous les pays du monde. Dans la plupart des industries, la pandémie a entraîné une certaine forme de perte. En raison de la pandémie, le marché mondial des stabilisants pour PVC a également connu un ralentissement. Statista estime que le chiffre d’affaires mondial total de l’industrie chimique s’élevait à environ 3,94 billions de dollars américains en 2019. En 2014, l’industrie chimique a généré des revenus de 5,4 billions de dollars américains à un niveau record.

Le degré de concurrence entre les principales entreprises mondiales a été développé en analysant plusieurs principaux marchés mondiaux des stabilisateurs de PVC, y compris la concurrence sur le marché, la part de marché, les progrès les plus récents de l’industrie, les lancements de produits innovants, les partenariats, les fusions et les acquisitions par des entreprises de premier plan.

Basé sur le type de produit Stabilisateurs à base

de plomb Stabilisateurs

organiques

o Stabilisant PVC méthylétain o Stabilisant PVC butylétain o

Stabilisant PVC

octylétain o Autres stabilisants

organiques PVC

Basé sur la fonction

Stabilisateurs thermiques/chaleur Stabilisateurs

de lumière Stabilisateurs

antioxydants Stabilisateurs

antiozonants

Stabilisateurs avec d’autres fonctions

Basé sur l’application

Tuyaux et raccords en

PVC Profilés de fenêtre en

PVC Feuille et film en

PVC Câbles et fils en

PVC Revêtements et revêtements de sol en PVC

Autres applications

Basé sur l’industrie Industrie verticale

du bâtiment et de la construction Industrie de l’

emballage Industrie

électrique et électronique Industrie

automobile Industrie de la

chaussure

Autres industries

Géographiquement, les marchés nationaux/locaux suivants sont entièrement étudiés :

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Inde

Reste de l’APAC (segmenté davantage en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines)

Pour chaque pays clé, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) et le volume des ventes (kilotonnes) sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par type de produit, application et secteur vertical au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Acteurs clés

Adeka Corporation

Baerlocher GmbH

BASF SE

Chemson Polymer Additive AG

Galata Chemicals

Italmatch Chemicals

Jiangsu Uniwel Chemistry Co. Ltd

KD Chem Co., Ltd.

Pau Tai Industrial Corporation

PMC Group Inc.

PT TIMAH Tbk

Reagens SpA

Shital Industries Pvt. Ltd.

Songwon Industrial Co., Ltd.

Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd.

Valtris Specialty Chemicals

Vikas Ecotech Ltd.

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché mondial des stabilisants PVC sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché chimique au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui stimulent et freinent le marché des produits chimiques ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

