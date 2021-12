Perspectives de la taille du marché de la biotechnologie blanche, dernière tendance, analyse des parts, croissance, application et prévisions jusqu’en 2028 | Les partenaires Insight

Ce rapport de recherche vous donnera un aperçu approfondi du marché The Insight Partners et il vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 171 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des personnes chargées de la stratégie, des directeurs, des vice-présidents, des directeurs généraux, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

La biotechnologie blanche est un domaine en évolution rapide qui a fait progresser la production d’énergie et a profité à une variété d’industries avec ses produits. La biotechnologie blanche a été commercialisée au cours des deux dernières décennies et certains des produits sont utilisés comme enzymes détergentes pour la lessive. Les produits sont également utilisés pour fabriquer de la pénicilline, ainsi qu’une variété d’alternatives à l’insuline d’origine animale et une variété de vaccins et de produits pharmaceutiques.

Principaux fournisseurs du marché de la biotechnologie blanche : –

• Novozyme

• PROBIOSPHÈRE

• Société Kaneka

• Amyris

• Codex

• Dénover

• Fermentation

• Henkel AG et Co. KGaA

• BASF SE

• Gévo

• Groupe GEA Aktiengesellschaft

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Sur la base du produit, le marché est segmenté en biomatériaux, biocarburants, produits biochimiques et autres.

• En fonction de l’application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, bioénergies, soins personnels, textiles et autres.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Conducteurs:

• Sensibilisation croissante aux produits respectueux de l’environnement tels que les biocarburants, les biomatériaux.

• L’accent accru mis sur les activités de R&D par les sociétés biopharmaceutiques et biotechnologiques devrait créer d’importantes opportunités de croissance pour le marché.

• La demande croissante de produits chimiques verts devrait stimuler la croissance du marché.

Contraintes:

• Cependant, une adoption moindre de la biotechnologie blanche est susceptible de freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global de la biotechnologie blanche dans le monde. Ce rapport sur le « Marché de la biotechnologie blanche » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Le rapport sur le marché de la biotechnologie blanche a résumé les revenus élevés qui ont été générés dans des endroits comme l’Amérique du Nord, le Japon, l’Europe, l’Asie et l’Inde, ainsi que les faits et les chiffres du marché de la biotechnologie blanche. Il se concentre sur les principaux points nécessaires pour avoir un impact positif sur le marché, tels que les politiques de marché, les transactions internationales, la spéculation et la demande d’offre sur le marché mondial. Ce rapport de recherche reconnaît la base industrielle, la productivité, les fabricants, les forces et les tendances récentes, les caractéristiques, qui sont les exigences de base du marché de la biotechnologie blanche pour agrandir les entreprises et promouvoir la croissance financière.

La table des matières de l’étude de marché de la biotechnologie blanche comprend :

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Guide du rapport de recherche Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché mondial de la biotechnologie blanche – par type

1.3.2 Marché mondial de la biotechnologie blanche – par application

1.3.3 Marché mondial de la biotechnologie blanche – par utilisation

1.3.4 Marché mondial de la biotechnologie blanche – par utilisateur final

1.3.5 Marché mondial de la biotechnologie blanche – par géographie

2. Marché de la biotechnologie blanche – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Marché mondial de la biotechnologie blanche – Paysage du marché

4.1 Aperçu

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse PEST

4.2.2 Europe – Analyse PEST

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse PEST

4.2.5 Amérique du Sud et centrale (SCAM) – Analyse PEST

4.3 Avis d’experts

5. Marché de la biotechnologie blanche – Dynamique du marché clé

5.1 Moteurs du marché

5.1.1 Prévalence croissante des maladies cardiovasculaires

5.1.2 Augmentation de la population âgée

5.2 Principales contraintes du marché

5.2.1 Préférence pour les agrafes chirurgicales par rapport aux aiguilles

5.3 Opportunités clés du marché

5.3.1 Opportunités de croissance dans les pays en développement

5.4 Tendances futures

5.4.1 Prolifération de l’industrie MedTech

5.5 Analyse d’impact des conducteurs et des contraintes

