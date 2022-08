Perspectives de croissance du marché du poloxamer, analyse concurrentielle, tendance à venir et prévisions 2026

Dans les applications de bioprocédés, les poloxamères sont utilisés dans les milieux de culture cellulaire pour leurs effets d’amortissement cellulaire car leur addition conduit à des conditions de cisaillement moins stressantes pour les cellules dans les réacteurs, ce qui conduira à la croissance du marché.

Taille du marché du poloxamer – 38 735,0 millions USD en 2018, croissance – TCAC de 6,4 %, tendances – Adoption croissante dans l’industrie pharmaceutique.

Reports and Data a récemment publié un nouveau rapport de recherche sur le marché mondial du poloxamer couvrant le scénario de marché actuel et les développements du marché entre 2018 et 2026. Le rapport propose une analyse approfondie des tendances historiques et récentes du marché ainsi que la croissance des revenus, la taille du marché, les moteurs, les contraintes , limites et opportunités. Le rapport est bien organisé à l’aide de méthodes statistiques telles que l’analyse SWOT et la Five Force de Porter et présenté à l’aide de tableaux, graphiques, graphiques, figures et autres représentations picturales pour aider l’utilisateur à comprendre la dynamique du marché. Les données sont collectées à l’aide de recherches primaires et secondaires approfondies qui sont évaluées par des experts et des professionnels de l’industrie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le segment de grade 338 devrait croître à un TCAC de 5,1 % jusqu’en 2026. La part importante est due à l’utilisation de ce grade du composé comme tensioactifs dans les produits pharmaceutiques et de soins personnels. Cependant, un groupe d’experts CIR (Cosmetic Ingredient Review) a évalué et conclu que le grade 338, lorsqu’il était consommé à 5,0 g/kg/jour, produisait une légère diarrhée transitoire alors qu’il ne produisait aucun effet indésirable à 0,2 ou 1,0 g/kg/jour.

La méthode d’émulsification qui utilise des poloxamères permet des températures de traitement plus basses. Le médicament et l’agent solubilisant forment une phase huileuse, qui est encapsulée par le poloxamère. Des particules multicouches peuvent être facilement fabriquées avec cette méthode. Par exemple, en créant d’abord un mélange de médicament avec du Tween 80 (monooléate de poly (oxyde d’éthylène) sorbitan) et de l’huile de soja, des agrégats lipidiques plus abondants peuvent être formés, puis encapsulés par du poloxamère.

Les principaux participants sont – BASF, Anshul Life Sciences, DeWolf Chemicals, Solvay, Sirion Biotech Gmbh, BioPharm International, Sigma-Aldrich, Planet Science, SpecialChem. BASF est un acteur clé sur le marché du poloxamère. Avec une présence mondiale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient, la société propose des poloxamers sous le nom de Kolliphor et Kollisolv. En 2018, le chiffre d’affaires total de l’entreprise s’élevait à 73,9 milliards de dollars.

Segmentation du marché :

Grade (volume, kilotonnes ; 2019-2026 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2026)

Poloxamère 68

Poloxamère 88

Poloxamère 98

Poloxamère 108

Poloxamère 124

Poloxamère 188

Poloxamère 237

Poloxamère 338

Poloxamère 407

Méthode (volume, kilotonnes ; 2019-2026 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2026)

Solubilisation directe

Méthodes de couches minces

Émulsification induite par la température

Application (volume, kilotonnes ; 2019-2026 et revenus, millions USD ; 2019-2026)

Activité Biotechnologique

Traitement des lésions cérébrales

Livraison d’ADN

Activité microbiologique

Traitement cardiovasculaire

Les autres

Utilisation finale (volume, kilotonnes ; 2019-2026 et revenus, millions USD ; 2019-2026)

Industrie pharmaceutique

Entreprises biotechnologiques

Centres de recherche

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX

Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Questions clés traitées dans le rapport mondial sur le marché Poloxamer:

Quelle est la taille attendue du marché mondial du poloxamer au cours de la période de prévision?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial du poloxamer au cours de la période de prévision?

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance des revenus mondiaux entre 2021 et 2028 ?

Quel segment d’application devrait dominer les autres segments d’application au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait dominer en termes de revenus au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Poloxamère?

