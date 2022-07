Perspectives de croissance du marché du carbure de calcium, taille, analyse régionale et prévisions d’ici 2026

Le marché mondial du carbure de calcium devrait croître régulièrement, avec un TCAC de 3,7 % sur la durée de prévision. Ce rapport procède à un examen approfondi des données disponibles pour prédire la croissance potentielle du marché au cours de la période de prévision. L’étude examine les données historiques collectées à partir des années 2016 et 2017 et considère 2018 comme l’année de base pour projeter la croissance de l’industrie jusqu’en 2026. Elle effectue une évaluation détaillée de la taille, de la part, de la demande, des tendances, des revenus et des revenus du marché. ventes pour suivre l’évolution de l’industrie au fil des ans.

Le carbure de calcium, également appelé acétylure de calcium, est un composé chimique généralement utilisé pour la fabrication de composés chimiques tels que l’acétylène, l’hydroxyde de calcium et le cyanamide de calcium. L’acétylène est un composé chimique incolore à l’état gazeux et est utilisé comme carburant ainsi que comme élément de base dans plusieurs procédés chimiques. La cyanamide calcique, appelée commercialement nitrolime, est largement utilisée comme engrais. L’industrie du carbure de calcium se développera considérablement à l’avenir avec les applications croissantes du composé, en particulier sa nécessité croissante dans plusieurs procédés chimiques.

Le marché du carbure de calcium sera stimulé par l’adoption accrue du gaz acétylène dans des applications polyvalentes. La prolifération de l’industrie sidérurgique augmentera la demande de composé pour le processus de fabrication de l’acier, poussant le marché vers l’avant. Cependant, il s’agit d’un produit chimique toxique et très dangereux ainsi que corrosif et l’exposition au composé peut nuire à la santé. L’utilisation de carbure de calcium pour la maturation artificielle des fruits a soulevé des inquiétudes car la consommation de ces fruits peut nuire à la santé d’une personne. Il a des propriétés cancérigènes et contient des notes d’hydrure de phosphore et d’arsenic. L’ingestion d’arsenic ou d’hydrure de phosphore peut provoquer des symptômes tels que diarrhée, mal de gorge, nausées, fatigue, soif, sensation de brûlure dans la poitrine et l’abdomen et ulcères sur la peau, entre autres.

Principaux acteurs du marché mondial du carbure de calcium :

Merck KGaA

Technologie Praxair

Denka Company Limited

Carbure d’Iran

SA Carbure de Calcium

MCB Industries Sdn. Bhd.

AlzChem Group SA

Carbure Industries LLC

Groupe d’alimentation APH Regency

Segmentation du marché basée sur Application Outlook :

Cyanamide de calcium

Agent réducteur et déshydratant

Fabrication de l’acier

Acétylène

Les autres

Perspectives de l’utilisateur final :

Produits chimiques

Produits de beauté

Nourriture et boissons

Plastiques

Acier

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial du carbure de calcium au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial du carbure de calcium?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial du carbure de calcium au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

