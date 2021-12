Perspectives de croissance du marché des tests prénatals non invasifs, fournisseurs clés, prévisions de scénarios futurs d’ici 2027 | Illumina, PerkinElmer, Agilent

Aperçu du marché mondial des tests prénatals non invasifs :

Le rapport à grande échelle sur le marché des tests prénatals non invasifs met en lumière chaque région, la taille du marché en termes de (USD Mn) pour chaque segment individuel et leur sous-segment pour la période de 2021 à 2027, compte tenu des facteurs de situation macro et micro. Le document donne une brève introduction aux perspectives du rapport de recherche, à la table des matières, à la liste des tableaux et des figures, aux perspectives des principaux acteurs du marché et comprenant les régions clés. De plus, le vaste rapport sur le marché des tests prénatals non invasifs aide le fabricant à découvrir l’efficacité des canaux de distribution existants, des programmes ou médias publicitaires, des méthodes de vente et le meilleur moyen de distribuer les produits aux consommateurs éventuels.

Un résumé détaillé du marché des tests prénatals non invasifs comprend un marché de premier plan qui comprend plusieurs principaux leaders du marché dans le rapport. Le rapport sur les tests prénatals non invasifs fournit des directives sur la planification des efforts de publicité et de promotion des ventes. Le document commercial nécessite une analyse approfondie du produit fabriqué par les fournisseurs en combinaison avec la gamme d’applications du produit. La section sur le paysage concurrentiel du rapport donne un aperçu clair de l’analyse de la part de marché des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport sur le marché des tests prénatals non invasifs comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le marché mondial des tests prénatals non invasifs devrait atteindre 11,26 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 15,57% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon une étude de marché, le test prénatal non invasif est un test sanguin basé sur l’ADN qui est spécialement effectué pour vérifier le risque d’anomalies génétiques chez le fœtus. Ceci est spécialement effectué pour vérifier les chances de syndrome de Down, syndrome de Patau, syndrome d’Edwards, entre autres.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des tests prénatals non invasifs sont la demande croissante de techniques non invasives, l’augmentation du risque associé aux anomalies chromosomiques, la politique de remboursement favorable pour le NIPT, la sensibilisation croissante au NIPT, l’avancement du nouveaux traitements médicaux et abordabilité et accessibilité du test.

Le marché mondial des tests prénatals non invasifs est segmenté en fonction des produits et services, de la méthode, de l’application, de l’utilisateur final, du type de test et de la technologie.

Sur la base des produits et services, le marché des tests prénatals non invasifs est segmenté en produits et services.

Sur la base de la méthode, le marché des tests prénatals non invasifs est divisé en détection par ultrasons , test de dépistage biochimique et ADN acellulaire dans les tests plasmatiques maternels.

Sur la base du segment des applications, le marché des tests prénatals non invasifs est divisé en trisomie, syndrome de microdélétion et autres

Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché des tests prénatals non invasifs est segmenté en laboratoires de diagnostic et en hôpitaux

Sur la base du type de test, le marché des tests prénatals non invasifs est divisé en Materni21, harmonie, panorama, vérification, NIFTY et autres

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord devrait avoir le plus grand marché du marché des tests prénatals non invasifs au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, tandis que l’APAC devrait avoir le TCAC le plus élevé en raison de l’amélioration de l’infrastructure de santé et de la sensibilisation croissante. programmes pour le NIPT.

Objectifs du marché mondial des tests prénatals non invasifs :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des tests prénatals non invasifs

2 Analyser et prévoir la taille du marché des tests prénatals non invasifs, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des tests prénatals non invasifs pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des tests prénatals non invasifs en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des tests prénatals non invasifs

Les principaux fabricants clés sont : Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Agilent Technologies, Inc., BGI, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Natera Inc., YOURGENE HEALTH., Quest Diagnostics Incorporated, Eurofins LifeCodexx GmbH., IGENOMIX INDIA, 10x Genomics, NIPD Genetics, Progenity, Inc., Invitae Corporation, Pacific Biosciences of California et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des tests prénatals non invasifs dans ces régions, de 2013 à 2027 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des tests prénatals non invasifs : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des tests prénatals non invasifs par régions

5 Analyse globale du marché des tests prénatals non invasifs par type

6 Analyse globale du marché des tests prénatals non invasifs par applications

7 Analyse globale du marché des tests prénatals non invasifs par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Marché mondial des tests prénatals non invasifs Analyse des coûts des fabricants

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial des tests prénatals non invasifs 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

